Astral Ascent : Une nouvelle vidéo de gameplay sous le signe des zodiaques

Pour ce nouvel AG French Direct, Astral Ascent, qui nous avait vraiment convaincus sur notre dernier aperçu, en profite pour se montrer à nouveau dans une longue vidéo de gameplay, avec à la clé une fenêtre de sortie pour son accès anticipé.

Un combat acharné contre les signes du zodiaque

Développé par Hibernian Workshop, Astral Ascent nous dévoile donc une nouvelle vidéo de gameplay nous donnant un large aperçu de ce rogue lite. Entre les nombreux sorts, les bonus pour ces derniers via les gambits ou encore les autels de pierre vous donnant quelques bonus intéressants pour vous aider dans votre run, le jeu nous montre clairement un gameplay des plus complets, et avec un aspect procédural intéressant au niveau des différentes salles à choisir avant l’affrontement contre l’un des signes du zodiaque.

Ce nouvel aperçu du gameplay lève également le voile sur son système d’amélioration en amont de vos expéditions échouées. Un marchand et une salle de repos seront aussi de la partie, et apparaitront aussi aléatoirement en guise de salles, afin de vous refaire une santé ou acheter vos sorts moyennant des cristaux.

Concrètement, force est de constater que l’ensemble devrait être équilibré, et il nous tarde d’ailleurs de voir le feeling des quatre personnages qui devront s’enfuir du « jardin », la prison astrale les retenant par les 12 signes du zodiaque qu’il faudra combattre. Il est au passage important de souligner que le titre pourra aussi se jouer en coopération en local.

Astral Ascent est attendu pour le premier trimestre 2022 en accès anticipé via Steam, et vous pouvez désormais l’ajouter à votre liste de souhaits si le cœur vous en dit.