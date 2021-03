Assassin’s Creed Valhalla : Le patch 1.2.0 est disponible dès aujourd’hui, voici ce qu’il apporte

Assassin’s Creed Valhalla enchaîne les patchs mais ne parvient pas encore à régler tous les problèmes de la communauté. Le patch 1.1.2 a tout de même permis d’apporter un lot important de correctifs, et le patch 1.2.0 est de la même trempe. Voici ce que cette nouvelle mise à jour va apporter dans le jeu.

Les nouveautés de la version 1.2.0

Tout d’abord, pour télécharger cette mise à jour, il faudra faire un peu de place sur votre disque dur, puisqu’elle est massive. Voici l’espace demandé selon les plateformes :

Xbox Series X|S : environ 17,97 Go

Xbox One : environ 12,81 Go

PlayStation 5 : environ 12,28 Go

PlayStation 4 : environ 12,6 Go

PC : environ 15,85 Go

Derrière tout ce poids, on peut tout d’abord voir que le jeu va accueillir le Festival d’Ostara. Cet événement aura lieu du 18 mars au 8 avril et permettra de faire la chasse aux œufs et de participer à des quêtes uniques, avec des récompenses exclusives. On en apprendra plus sur cet événement dès jeudi.

Parmi les autres changements notables, on retrouvera des ajustements dans les options de caméra et on note l’arrivée de trois nouvelles capacités pour Eivor, à savoir :

Fearless Leaper : Lorsqu’elle est activée, cette compétence permet d’élargir la zone d’effet de l’attaque sautée qui peut être effectuée à n’importe quelle hauteur.

Raven’s Loot : Votre corbeau récupère le loot des cibles tuées avec des attaques à distance.

Loot Food : Vous aurez une plus grande chance de looter de la nourriture sur les cadavres.

Mais la grosse nouveauté que de nombreux fans attendaient, c’est le Transmog, qui transforme votre équipement pour lui donner l’apparence que vous souhaitez. Vous pourrez donc choisir l’apparence d’un équipement avec celui d’un autre équipement de la même catégorie à la forge de Gunnar, en échange de 50 pièces d’argent. Les équipements transformés apparaitront désormais avec une petite étoile dans votre équipement.

Le patch note complet de cette mise à jour a été publié par Ubisoft sur le site officiel du jeu, où l’on peut voir des dizaines et des dizaines de corrections de bugs. Il n’est malheureusement disponible qu’en anglais pour le moment.

La mise à jour 1.2.0 d’Assassin’s Creed Valhalla devrait déjà être disponible pour la plupart des joueurs dès maintenant. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus sur le jeu.