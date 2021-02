Assassin’s Creed Valhalla : la mise à jour 1.1.2 s’annonce gargantuesque

On se demandait où étaient passés les correctifs attendus et promis par les développeurs d’Assassin’s Creed Valhalla alors qu’une foule de bugs en tous genres continuent de polluer l’expérience de plusieurs joueurs notamment dans certaines quêtes. Alors qu’Ubisoft a annoncé il y a quelques jours avoir passé un trimestre d’exception en fin d’année notamment grâce à leur dernière production chez les vikings, le 16 février, une mise à jour d’envergure intitulée sobrement 1.1.2 sera disponible sur tous les supports du jeu afin d’apporter moult corrections, améliorations et ajouts de contenus au jeu.

Faites de la place

Ce patch 1.1.2 sera encore une fois d’une taille très importante à en juger par les informations fournies par l’éditeur. Un conseil, faites de la place sur votre plateforme car ça va faire mal :

Xbox One : 15,27 Go.

Xbox Series X|S : 19,53 Go.

PS4 : 10,23 Go.

PS5 : 11,18 Go.

PC : 18,04 Go.

Dans la suite de cet article se trouvent une partie des bugs corrigés dans cette mise à jour 1.1.2 et des ajouts de contenus. Pour la liste complète des plus de 100 correctifs, consultez la page dédiée sur le site officiel.

Ajouts de contenus

Prise en charge des attaques fluviales pour la Saison de Yule, dans un mode de jeu hautement rejouable qui vous mènera vers des régions inexplorées d’Angleterre riches en occasions de pillage, gratuit pour tous les joueurs d’Assassin’s Creed Valhalla.

pour la Saison de Yule, dans un mode de jeu hautement rejouable qui vous mènera vers des régions inexplorées d’Angleterre riches en occasions de pillage, gratuit pour tous les joueurs d’Assassin’s Creed Valhalla. Nouvelles aptitudes Piège de berserker : ceci fixe à une flèche un piège à poudre hallucinogène. Tout déplacement à proximité déclenche le piège. Cri de guerre : dans un accès de rage, Eivor pousse un cri à glacer le sang qui lui donne des forces et amène l’ennemi à cesser ses attaques et à reculer en titubant. Coup d’épaule : Eivor administre un coup d’épaule qui repousse les ennemis et détruit les objets.

Nouvelles compétences Port d’Assassin : portage automatique d’un cadavre après un assassinat. Glissade d’Assassin : pour heurter des ennemis en glissant et les déséquilibrer. Pointe de puissance : pour que le navire accélère brièvement. Ceci consomme de l’endurance. Pillage de flèches : la probabilité d’Eivor de récupérer des flèches sur les archers est plus élevée. Prêt au combat : pour toujours débuter un combat avec un emplacement d’adrénaline rempli. Protection à bord d’un navire : lorsque vous dirigez le navire, les membres de l’équipage lèveront leur bouclier avec vous.



Améliorations de bugs

Divers

Correction d’un problème amenant le joueur à quitter le mode de déguisement en cas d’attaque effectuée à cheval.

Correction d’un problème empêchant le joueur de prendre du poisson en mer ou sur le bord de mer.

Les objets achetés au magasin de l’Animus ne sont remis au joueur qu’à son retour en Angleterre depuis le Vinland.

Correction d’un problème empêchant la disponibilité des étoffes.

Ajout de la date d’achat aux objets figurant dans la section Acquis du magasin.

Equilibrage

Suppression des emplacements de rune de diamant des éléments d’équipement autres que ceux destinés au torse. Les runes insérées regagneront l’inventaire du joueur.

Graphismes, audio, animations

Correction de divers problèmes de graphismes ou d’éclairage.

Correction de divers problèmes de textures.

Correction d’un problème entraînant l’absence d’effets visuels d’explosion lors de la détonation de jarres d’huile.

Le sang des ennemis tachera tous les vêtements.

Correction de divers problèmes d’animation de personnage joueur ou PNJ.

Correction de divers problèmes de clipping.

Correction d’un problème entraînant la disparition des flèches du carquois après reprise de l’arc depuis l’inventaire.

Quêtes, événements et activités annexes

Correction, dans À l’assaut des murs, d’un problème empêchant le joueur de mener à bien la quête. Gunnar a décidé de prendre part aux festivités de La première nuit de Samhain, permettant ainsi aux joueurs de mener à bien la quête.

Correction d’un problème autorisant la mort de PNJ dans Les braves compagnons de Sherwood.

Correction d’un problème pouvant entraîner le changement de forme et de taille des jomsvikings dans le menu lors du recrutement.

À l’issue du récit du Sciropescire, Randvi est prête à entendre la nouvelle permettant la conclusion de l’alliance.

Correction d’un problème empêchant le joueur d’interagir avec Tove à l’issue de Porter le flambeau.&

Le joueur n’est plus livide en cas de fuite avant d’avoir affronté le barde dans Le barde accueillant.

Un joueur chargeant une sauvegarde après avoir commencé Indices et énigmes pourra désormais accomplir l’objectif.

Correction, dans Famille nombreuse, d’un problème empêchant le boss de causer le moindre dégât durant les attaques souterraines.

Correction, dans Famille nombreuse, d’un problème coinçant le boss près des murs, le maintenant sous terre ou l’empêchant de combattre.

Correction d’un problème empêchant le dévoilement de l’identité du dernier membre de l’Ordre.

Correction, dans Lier le sort, d’un problème empêchant le joueur de mener à bien la rencontre avec le boss, car celui-ci peut rester coincé sous terre.

Correction, dans Lier le sort, d’un problème empêchant le joueur de mener à bien la quête après avoir parlé à Tyr.

Correction, dans Lassitude guerrière, d’un problème empêchant le joueur de mener à bien la quête après avoir vaincu tous les PNJ à l’extérieur.

Correction d’un problème entraînant la mort de tous les membres de l’Ordre après élimination d’un zélote.

Correction, dans Le grand achèvement, d’un problème empêchant le joueur de mener à bien la quête lorsque le repaire a été visité avant le début de la quête.

Correction, dans Le prince prodigue, d’un problème entraînant le coincement de l’objectif si Eivor élimine le premier mannequin d’entraînement avant de rejoindre le point de contrôle.

Correction d’un problème entraînant l’indisponibilité de la carte du monde après avoir parlé à Ceolwulf.

Gameplay, combat et IA

Correction de plusieurs problèmes de comportement de PNJ.

Les montures répondront désormais à l’appel d’Eivor depuis la roue d’actions rapides.

Correction d’un problème entraînant la mort de PNJ indemnes.

Correction d’un problème amenant Eivor à se tenir debout sur la pointe des pieds après un certain temps d’inactivité.

Correction d’un problème autorisant le joueur à obtenir l’arc de Nodens à l’aide d’actions d’enregistrement/chargement.

Mode photo

Correction d’un défaut de dimensionnement des images prises en mode Photo à la taille de fenêtre.

Correction d’un problème de rendu de terrain défectueux en cas de déplacement de la caméra.

Interface utilisateur / Affichage tête haute

Correction de divers problèmes d’interface utilisateur.

Correction d’un problème entraînant l’affichage de contrats de Reda dans la section Cent du journal des quêtes.

Possibilité pour les joueurs de changer de cible à l’aide de la molette de la souris lors du jeu avec clavier-souris.

Correction d’un problème entraînant l’affichage de la possibilité d’appel de monture à chaque emploi du sifflement pour attirer l’ennemi.

Correction d’un problème entraînant l’affichage de plusieurs illustrations conceptuelles du jour sur la carte du monde.

Correction d’un problème empêchant l’affichage du pointeur de la souris après retour aux commandes clavier-souris à l’issue de l’emploi d’une manette comme seule source.

Correction d’un problème empêchant la modification des icônes de l’Ordre des Anciens en fonction des paramètres de daltonisme.

Correction d’un problème causant des conflits de commandes en mode Photo si l’option d’échange de sticks/joysticks est activée.

Correction d’un problème empêchant le retour à la valeur par défaut du curseur de fond de sous-titres.

Correction de divers cas où Vision d’Odin mettait à tort en surbrillance des éléments.

Correction d’un problème entraînant des erreurs de « données corrompues » après avoir rejoint le menu de sauvegarde.

Système

Correction d’un problème entraînant l’affichage d’erreurs de services en ligne lors de la création de photos ou du maintien du pointeur sur une photo.

Correction d’un problème figeant le jeu lors d’un chargement après entrée dans le menu de sauvegarde/chargement.

Performances et stabilité

Amélioration des performances et de la stabilité.

Bien entendu, la route est encore longue pour les développeurs afin de corriger intégralement le jeu mais ces améliorations devraient considérablement aider les joueurs à terminer leur jeu sans bug majeur avant l’arrivée du Season Pass prochainement.