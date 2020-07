Assassin’s Creed Valhalla sortira le 17 novembre et montre du gameplay

Après de multiples leaks, dont la date de sortie et 30 minutes de gameplay, on attendait plus grand chose d’inédit du côté d’Assassin’s Creed Valhalla. L’Ubisoft Forward a cependant montré du gameplay pour le titre, qui n’avait pas encore été montré.

La date de sortie confirmée

On en apprend plus sur les raids, avec la version féminine d’Eivor, qui pillait ici des villages anglais dans le but de fortifier son camp. Cet épisode met également l’emphase sur les différentes façon de combattre, avec la possibilité de porter une arme de n’importe quel type dans chaque main, comme deux boucliers.

Du gameplay supplémentaire a été montré juste après la conférence pour un meilleur aperçu, mais ce dernier n’est qu’une version plus propre de ce qui avait été leaké.

La présentation s’est achevée sur l’annonce de la date de sortie, qui n’a rien de surprenante. Assassin’s Creed Valhalla sera disponible dès le 17 novembre sur PC (Uplay et Epic Games Store), Stadia, PlayStation 4 et Xbox One.

Les versions PS5 et Xbox Series X devraient soit arriver en même temps, soit dans un timing très proche, mais il faudra attendre la date de sortie de ces consoles pour le savoir. De plus, on apprend que si vous achetez le jeu sur One et PS4, vous pourrez l’obtenir respectivement sur Series X et PS5 sans frais supplémentaires, aussi bien en physique qu’en dématérialisé. Le titre est disponible à la précommande.

Un EP de la bande-son du jeu est aussi disponible en précommande et sortira le 17 juillet sur Spotify et iTunes. Il contient donc sept morceaux réalisés par Jesper Kyd, Sarah Schachner, ainsi qu’une chanson originale d’Einar Selvik. Le roman Assassin’s Creed Valhalla – La saga de Geirmund, écrit par Matthew J. Kirby et qui sera édité chez Bragelonne, a lui aussi été annoncé.