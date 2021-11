Assassin’s Creed Valhalla dévoile sa feuille de route jusqu’à la fin de l’année

Si Ubisoft travaille déjà sur Assassin’s Creed Infinity, qui sera le prochain gros morceau de la saga, il faut bien occuper la communauté en attendant la sortie de cet épisode, encore très peu avancé dans son développement. C’est pour cela que l’éditeur compte bien alimenter en contenu Assassin’s Creed Valhalla, avec de nombreuses mises à jour. Et les nouveautés prévues d’ici la fin de l’année dans le jeu ont été dévoilées.

Ready for more? 🌀 Here's a sneak peek at what's to come in Assassin's Creed Valhalla. Looks like 2021 still has a few more mysteries to uncover. 🔎 #AssassinsCreed pic.twitter.com/B1wdvM5ZQq

— Assassin's Creed (@assassinscreed) November 5, 2021