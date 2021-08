Assassin’s Creed Valhalla : notre avis sur le DLC Le Siège de Paris

Second et dernier DLC du premier season pass de la saga Assassin’s Creed Valhalla, Le Siège de Paris fait suite à La Colère des Druides. Après avoir arpenté la campagne irlandaise, mystique à souhait, durant ce dernier, vous allez pouvoir enfin fouler notre beau pays qu’est la France. Du moins, la Francie !

Proposant de découvrir Paris et ses alentours, avec notamment Melun ou même Evry, Eivor découvrira de nouveaux alliés ainsi que de potentiels ennemis à travers une nouvelle trame narrative, qui vous plongera à nouveau dans des jeux d’alliances et de pouvoir avec, à la clef, la richesse de Paris. Disponible gratuitement pour les possesseurs du premier Season Pass, vous pouvez malgré tout vous le procurer en version standalone sur les différentes boutiques en ligne au prix de 24,99 €.

À l’occasion de sa récente sortie sur PC et consoles le 12 août dernier, nous allons répondre à cette fameuse question qui taraudera plus d’un joueur : est-ce que le DLC Le Siège de Paris vaut le détour ? Nous allons tenter de répondre à cette question dans cet article afin de vous présenter l’extension et de vous faire part de notre avis sur cette dernière.

Bienvenue dans le Paris du IXe siècle

Cette fois, changement de décor : exit la campagne irlandaise peuplée par ses druides, vous voulez cette fois la Francie qui, aussi verdoyante soit elle, semble receler autant de mystère que l’Irlande. Et si vous pensiez que le mysticisme, omniprésent dans le premier DLC, ne serait pas de la partie pour cette seconde extension Le Siège de Paris, détrompez-vous. La religion semble avoir fait perdre la tête à une partie du peuple de Francie. Et qui de mieux qu’Eivor pour mettre un terme à cette folie ?

Toka, jeune viking venue tout droit de Francis, accompagnée de son conseiller franc Pierre, viendra chercher votre soutien afin d’aider Sigfried, aux commandes d’une armée viking aux portes de Paris. Au programme des réjouissances : de la vengeance et du sang. Le roi franc Charles le Gros n’hésite pas à décimer les camps vikings présents en Francie. Et l’assassinat du frère de Sigfried par ce dernier sera l’élément déclencheur d’une véritable haine, à laquelle vous devrez prendre part. Ou bien tenteriez-vous de raisonner les deux camps pour éviter un bain de sang ?

Les nouveautés ne s’arrêteront pas à la découverte d’un nouveau territoire, un nouveau type de mission fera également son apparition dans Le Siège de Paris : les missions de rébellion. De la même manière que la gestion des comptoirs marchands dans l’extension précédente, avec un système de réputation auprès de la ville de Dublin, vous devrez cette fois effectuer un certain nombre de missions, en solitaire ou bien avec quelques alliés en renfort, afin d’améliorer votre rang d’infamie et d’étendre le réseau de cette rébellion.

Bien que ce système ne soit finalement pas original, cela permet à l’extension de se doter d’une nouvelle mécanique qui permettra aux joueurs les plus complétistes de rester quelques heures de plus en terrain franc.

Quelques nouveautés, oui, mais le fil rouge d’Assassin’s Creed Valhalla sera encore et toujours présent : les mécaniques de choix. Qu’ils soient importants ou non, de nombreux choix vous seront proposés au décours de la trame principale de l’extension. Et ces derniers seront beaucoup plus nombreux qu’à l’accoutumée : ils ne se limiteront pas uniquement à la mort ou non d’un personnage mais vous allez pouvoir décider de la marche à suivre pour atteindre un objectif.

Des choix, des choix et encore des choix

En effet, alors que les choix à faire durant l’histoire principale de Valhalla consistait essentiellement à épargner la vie d’un personnage ou non, ici, presque chacune des missions vous proposera de déterminer vous-même la marche à suivre pour atteindre un objectif. Les adeptes d’infiltrations et d’énigmes pourront tout faire pour interroger certains PNJ afin d’en savoir plus sur le lieu à atteindre, alors que les plus bourrins pourront tenter une résolution par les armes et le sang.

Bien que le jeu vous tient clairement par la main pour la récolte d’indice, ce sentiment de liberté dans les choix proposés rend l’expérience plus savoureuse. Même certains combats de boss vous permettront d’aboutir, en fonction de vos actions, à une fin différente (notamment sur le combat final). Vous pourrez épargner votre adversaire en tentant de l’affaiblir assez afin de ne pas le tuer, tout en utilisant de nouvelles mécaniques de combat bienvenues.

Côté durée de vie, elle ne sera pas bien différente de la première extension : comptez environ 7 à 8 heures pour compléter les quêtes principales. Doublez ce compte si vous souhaitez compléter tous les objectifs secondaires, notamment les différentes trésors à trouver mais également les missions de rébellion.

En ce sens, bien que l’extension Le Siège de Paris ne révolutionne pas non plus l’expérience Assassin’s Creed Valhalla, les quelques nouveautés apportées suffisent à faire de ce DLC une bonne surprise, dans la même lignée que La Colère des Druides. Alors, oui, il faut le préciser : la difficulté ne sera certainement pas au rendez-vous, bien que les boss pourraient bien donner du fil à retordre aux joueurs n’ayant pas encore terminé complètement la campagne principale.

Mais qu’on se le dise : si vous avez terminé entièrement le jeu de base, premier DLC compris ou non, vous ne ferez qu’une bouchée du DLC Le Siège de Paris.