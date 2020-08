Assassin’s Creed Valhalla : Eivor devait être uniquement une femme ? Le directeur narratif répond

Assassin’s Creed Valhalla, le prochain opus de la célèbre franchise d’Ubisoft, proposera le choix du sexe pour Eivor, le personnage principal. Selon les déclarations d’un fan sur Twitter, une source lui aurait confié que Eivor devait être en réalité uniquement une héroïne. Suite à cela, le directeur narratif du titre a tenu à démentir cette affirmation.

Viking ou seulement Viqueen ?

Récemment, via des révélations du site Bloomberg, nous avions appris que les personnages féminins de la série étaient minimisés notamment par l’ancien numéro 2 d’Ubisoft Serge Hascoët qui avait le droit de vie et de mort sur n’importe quel projet. Et plus symboliquement Kassandra, l’héroine de Assassin’s Creed : Odyssey qui n’était pas censée partager la vedette avec Alexios. Il faut bien avoir ce contexte en tête pour comprendre pourquoi Ubisoft a tenu à réagir sur le sujet concernant Assassin’s Creed Valhalla.

I was approached by one of Ash’s victims who showed me bits of conversations and confirmed something that isn’t quite out, but that won’t surprise anyone.

Just like for Syndicate, Origins and Odyssey, it was the devs wish that Valhalla featured a female protagonist. Exclusively. — “Seiiki” Dell’Aria (@Memento_Gallery) August 4, 2020

Tout est parti d’un tweet de l’utilisateur « Seiiki Dell’Aria » qui déclare avoir été approché par « une victime de Ashraf Ismail » (ancien directeur créatif de Valhalla qui a démissionné suite à des accusations d’adultères impliquant supposément des femmes fans de la licence). Cette dernière lui aurait ainsi montré des conversations confirmant que les développeurs souhaitaient que Eivor soit uniquement une femme.

Toujours selon lui, les décisionnaires auraient forcé l’équipe à inclure une version mâle de Eivor et même de centrer la campagne marketing sur lui. Concernant ce dernier point, on remarque en effet que la campagne marketing semble être géré dans ce sens (du moins au début). On rappelle que Eivor (homme) fut dévoilé à travers plusieurs visuels tandis que la version féminine fut dévoilée via une statuette de l’édition collector.

Le directeur narratif répond

Peut de temps après ces tweets, le directeur narratif du jeu, Darby McDevitt, a répondu à ces allégations sur reddit :

« Je ne le dirais qu’une seule fois, ceci est faux. Je répéterais ce que j’ai toujours dis, l’histoire de Assassin’s Creed Valhalla a été conçue depuis le début avec cette notion de héros masculin et féminin. Quand vous jouerez au jeu, vous comprendrez qu’il est impossible qu’un héros mâle ait été ajouté à la dernière minute… » Il y a bien entendu plus de nuances à apporter à ce propos, mais aller plus en profondeur dévoilerait de nombreuses surprises sur les mystères présents au cœur du jeu. Comprenez que nous avons commencé ACV en sachant pleinement qu’Ubisoft voulait donner le choix du personnage aux joueurs, et nous avons travaillé dur pour être sûr que cela respecte notre lore. »

Si on lit entre les lignes, il se pourrait donc que le fait de pouvoir switcher entre les deux versions de Eivor en plein jeu s’expliquerait par la narration. Cette option nous avait en effet quelque peu intrigué notamment par sa pertinence. Nous en saurons donc plus une fois le jeu en main ou si d’autres témoignages en parlent d’ici là.