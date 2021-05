Assassin’s Creed Valhalla : Le DLC La Colère des Druides se présente avec un nouveau trailer

Après avoir été repoussé, le premier DLC d’Assassin’s Creed Valhalla débarque cette semaine. La Colère des Druides se présente un peu plus à l’occasion d’une nouvelle vidéo, qui nous présente ce qui nous attend dans ce nouveau contenu.

L’Irlande vous attend

Direction l’Irlande pour Eivor, qui s’en va combattre les Enfants de Danu dans cette toute nouvelle épopée. Pour rappel, le DLC La Colère des Druides sera disponible à l’achat séparé dès le 13 mai, et est aussi compris dans le Season Pass.

