Assassin’s Creed Valhalla : Le DLC La Colère des Druides est repoussé au 13 mai

Mauvaise nouvelle pour les fans d’Assassin’s Creed Valhalla. Alors que l’on attendait le premier gros DLC du dernier épisode de la saga, Ubisoft vient de nous annoncer via un tweet que La Colère des Druides va prendre un petit peu plus de temps que prévu avant d’arriver.

Plus d’informations sur ce report à venir

Afin de délivrer une expérience de jeu plus optimale, l'extension "La colère des druides" est repoussée au 13 mai prochain. Merci de votre patience et à très vite en Irlande 🍀 pic.twitter.com/FdO9bK0my2 — Assassin's Creed FR (@AssassinsFR) April 14, 2021

On attendait ce DLC pour la fin du mois, à savoir le 29 avril, mais La Colère des Druides n’arrivera finalement que le 13 mai, soit un report de deux semaines. Ubisoft n’a pas encore précisé les raisons de ce report mais promet de nous en dire plus prochainement afin d’être totalement transparents.

Etant donné que le jeu a encore droit à de nombreux bugs, il n’est peut-être pas plus mal de voir le nouveau contenu prendre plus de temps pour être sûr d’arriver en étant bien peaufiné. Il faudra juste attendre quelques jours de plus avant de découvrir la nouvelle aventure d’Eivor.

Assassin's Creed Valhalla est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Stadia.