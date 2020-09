Assassin’s Creed Valhalla sortira le 10 novembre prochain

Alors que les consoles Xbox Series X et S viennent de confirmer leurs dates de lancement, les jeux provenant d’éditeurs tiers vont sans doute faire de même. C’est Ubisoft qui ouvre le bal avec Assassin’s Creed Valhalla.

Les assassins penchent pour la Xbox

Assassin's Creed Valhalla sera disponible au lancement de la Xbox Series X | S le 10 novembre ! 👉 Passez de la Xbox One à la Xbox Series X sans frais supplémentaires. pic.twitter.com/95nOf8PcJg — Assassin's Creed FR (@AssassinsFR) September 9, 2020

Assassin’s Creed Valhalla sortira donc le 10 novembre prochain sur PC, PS4, Xbox One, et Xbox Series X/S. On le sait depuis un moment, mais le prochain monde ouvert d’Ubisoft a choisi Xbox pour axer sa communication. C’est donc sans surprise que le titre se lance le même jour que les nouvelles consoles de salon Xbox. Nous en saurons sans doute plus demain lors du deuxième Ubisoft Forward qui devrait réserver quelques surprises (même si les fuites ont déjà fait le plus gros du boulot).

Pour rappel, si vous achetez le jeu sur les consoles actuelles, vous pourrez gratuitement le mettre à jour lors de votre passage sur PS5 ou Xbox One Series X/S. On attend d’ailleurs toujours la réponse de Sony mais cela devrait être également aux alentours du 10 novembre.