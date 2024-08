Assassin’s Creed Shadows : Univers, Gameplay, Personnages… Tout ce qu’il faut savoir sur le prochain opus de la licence phare de l’éditeur

Le jeu est effectivement prévu pour le 15 novembre sur PC et consoles de nouvelle génération (PlayStation 5 et Xbox Series X/S), faisant d’Assassin’s Creed Shadows le premier jeu de la licence laissant totalement derrière l’ancienne génération. Au programme de cet opus au cœur du Japon féodal, deux personnages jouables, une exploration plus organique et une physique de la lumière poussée à son paroxysme. Suivez le guide, on fait le point sur tout ce qu’il faut savoir sur Assassin’s Creed Shadows à quelques mois de sa sortie.

Assassin’s Creed envahit (enfin) le Japon

Un peu attendue comme une arlésienne, une adaptation des aventures de Ceux que l’on ne voit pas au Japon prendra finalement vie en cette fin d’année. Attendue par un grand nombre de fans de la licence, cette nouvelle aventure prendra place au cours de la période Azuchi-Momoyama de l’histoire japonaise.

Cette histoire inédite mettra en avant deux personnages principaux que l’on pourra incarner à tour de rôle dans des missions scriptées ou librement dans le monde ouvert, chacun possédant son propre style de jeu, son propre équipement et sa propre histoire. À noter ici qu’Assassin’s Creed Shadows est présentement le premier jeu de la licence à permettre d’incarner un personnage ayant véritablement existé dans le passé, en la personne de Yasuke, même si son parcours exact et ses agissements demeurent finalement assez peu documentés (nous tiendrons donc compte de ceci dans la suite de cet article, Ubisoft ayant de son côté tenté d’éteindre le feu des polémiques en rappelant le caractère fictif des personnages et événements décrits).

Le premier personnage principal que l’on pourra incarner est une Shinobi du nom de Naoe, fille fictive de Fujibayashi Nagato, un célèbre maître ninja du clan Iga ayant réellement existé. Entrainée par son père pour devenir une shinobi des plus redoutables, elle est parfaitement capable de manier pléthores d’armes silencieuses et pourra se faufiler telle une ombre pour assassiner ses proies à travers cette reconstruction d’un Japon du 16e siècle.

Le deuxième personnage jouable se trouve être un certain Yasuke, inspiré d’un personnage historique qui aurait véritablement existé. Le personnage mis en avant par Ubisoft provient de la côte est africaine, plus exactement du Mozambique. Bien que les sources concernant les origines ou les agissements de Yasuke soient incomplètes, parfois inexactes ou controversées, notre personnage présenté ici est un homme de couleur de peau noire, arrivé au Japon quelque temps avant les événements du jeu. D’abord au service de Jésuites le menant au Japon, il devint le serviteur du seigneur Oda Nobunaga, un autre personnage historique connu également sous le nom de « grand unificateur du Japon ». Ses agissements auprès du Seigneur feront de lui un samouraï (ce qui trancherait avec les écrits officiels, ne faisant pas clairement mention de ce statut honorifique).

Agir dans l’Ombre pour servir la Lumière

Une fois ce contexte posé, il nous faut situer les événements qui vont ponctuer l’histoire censée durer plusieurs années dans le jeu. L’histoire de nos assassins débute donc en 1579, période qui marque la fin de l’époque Sengoku. Naoe et Yasuke vont alors se croiser une première fois lors d’événements tragiques. Effectivement, le village de Naoe est attaqué par une armée de soldats, l’un d’entre eux se trouvant être Yasuke. Toutefois, bien que réciproquement antipathiques, les circonstances affectant leur île partagée les mèneront à former une alliance, justifiant ainsi leur collaboration lors de certaines missions.

Naoe représentant l’assassin typique de la saga avec ses adaptations pour coller aux Shinobis, elle est plutôt de type furtive et disposera d’un grappin pouvant être attaché à chaque bord de toit, ainsi qu’à d’autres points d’ancrage afin de se balancer et pénétrer des bâtiments. Par ailleurs, le balancement de son grappin prendra en compte la physique au sens large pour permettre un balancement dynamique, tandis que l’on pourra aussi se suspendre au plafond pour échapper aux regards curieux.

Naoe sera également équipée d’un kunai et d’une lame secrète personnalisable pour des éliminations rapides. Les attaques à distance seront par conséquent privilégiées plutôt qu’un combat rapproché la rendant très vulnérable. Par conséquent, l’esquive et la contre-attaque en utilisant l’environnement seront primordiales, n’étant pas en capacité de bloquer ni de parer les attaques ennemies. Au rayon de son équipement ou ses capacités, n’oublions pas son kusarigama, une arme pouvant assassiner un ennemi à distance, son katana, ou encore le fait de plonger un ennemi dans la pénombre en cassant une lanterne et profiter de l’ombre pour l’assassiner sauvagement. Un travail rendu possible grâce aux évolutions du moteur Anvil que nous détaillons plus loin.

Yasuke, lui, sera bien plus bourrin. En plus de sa taille immense comparé aux autochtones, l’homme fort sera en plus protégé par une lourde armure qui le rendra par conséquent plus lent. Maitrisant les armes de samouraï dont il a été honoré comme le katana ou le kanabo, Yasuke possède également un fusil à silex de type Teppo. Contrairement à Naoe, il sera capable de bloquer les attaques et d’effectuer des parades. À noter que la furtivité est également possible, mais beaucoup moins aisée de par son armure massive.

Sens-tu ma lame secrète ?

Malgré une « sortie de route » très appréciable avec Assassin’s Creed Mirage, ce nouvel épisode de la licence sera l’occasion de retrouver le bon vieux Action-RPG que l’on connaît depuis Assassin’s Creed Origins, assorti d’anciennes mais aussi de nouvelles mécaniques. En effet, notons par exemple que bien que Yasuke et Naoe possèderont chacun leurs propres arbres de compétences et équipements singuliers, ils partageront l’XP, les armes collectées et les ressources. A noter que les armes disposeront de leur propre arbre d’amélioration, tandis que vous pourrez fabriquer votre propre katana à partir de composants collectés. D’ailleurs, ce sera le cas de la plupart des armes, du manche jusqu’à la lame.

Les romances feront leur réapparition dans cet épisode, permettant aux plus séducteurs ou séductrices d’entre vous de vivre des instants d’amour avec différents personnages, qu’ils ou elles soient des hommes ou des femmes. Ces relations devraient également être plus intégrées et approfondies dans l’histoire que dans les jeux précédents qui utilisaient ce système selon le direction créatif du jeu.

Au rayon des nouveautés faisant leur apparition, on note par exemple le fait de pouvoir assommer les ennemis lors d’une attaque furtive, permettant de jouer de manière plus pacifiste, ou encore de ramper sur le sol en position couchée, de quoi rester discret et passer par de petites ouvertures pour mieux surprendre vos cibles qui seront, pour les principales à éliminer dans l’ordre voulu.

En outre, Assassin’s Creed Shadows introduira les serviteurs, un nouveau type de PNJ situé entre les civils et les ennemis. Bien qu’ils ne puissent pas combattre, ils seront capables de demander des renforts ou de déclencher une alerte. Il sera donc essentiel de surveiller leur parcours de patrouille afin d’éviter toute détection. Légèrement à dissocier, il faut également signaler le retour, sous une forme quoi que peu différente de celle d’Assassin’s Creed Brotherhood, de la création de son réseau d’espionnage, avec des agents pouvant être envoyés en mission pour recueillir des renseignements sur vos cibles. On aura aussi la possibilité de bâtir notre propre repaire et de le décorer à notre goût afin d’accueillir de nouveaux membres et les entraîner.

La vision d’aigle est également de retour, vous permettant de repérer les silhouettes des PNJ à travers les murs. Cependant, le revers de la médaille est que votre oiseau, qui vous permettait de repérer des zones ou de marquer des cibles dans les précédents jeux, ne sera pas disponible dans Assassin’s Creed Shadows. Le jeu vous demandera de réaliser vous-même cette tâche de reconnaissance (les ennemis apparaissant en rouge et les serviteurs en orange).

Enfin, faisons un petit retour sur l’équipement de nos héros. Les développeurs ont annoncé qu’il vous sera impossible d’utiliser des boucliers, choix expliqué par le fait qu’à l’époque, les combattants n’utilisaient pas de boucliers. Ainsi, tout votre bonus défensif sera assuré par votre armure mais aussi vos esquives et postures en combat. D’ailleurs, quasiment tous les éléments décoratifs du jeu pourront être endommagés par vos armes ou celles de vos ennemis.

Une exploration devenue organique ?

Bien que la saga ait tenté de revenir à des cartes plus petites avec la sortie d’Assassin’s Creed Mirage l’année dernière, Ubisoft réintroduit ici sa formule davantage fournie en proposant un retour à un vaste monde ouvert. L’exploration et la carte du jeu aspirent à être plus organiques et moins dépendantes d’un système qualifié de « GPS ».

Les développeurs ont ainsi indiqué que la taille de la carte devrait être similaire à celle d’Assassin’s Creed Origins et d’Assassin’s Creed Odyssey, soit un peu plus petite que celle de Assassin’s Creed Valhalla, jugée trop étendue et pas assez diversifiée par une bonne partie des joueurs et joueuses. La partie de l’île japonaise couverte (soit le centre pour simplifier) sera divisée en trois parties : Iga le foyer des Shinobis, Arima et Omi, une terre agricole, pour un total de 9 régions à explorer.

L’exploration devrait donc peau neuve dans ce nouvel Assassin’s Creed puisqu’en supprimant notre aigle ou les gros marqueurs omniprésents, Ubisoft prend ici le parti de donner plus d’autonomie aux joueurs et joueuses qui devront utiliser davantage d’indices naturels glanés dans le monde ouvert pour trouver la bonne direction. Les points de synchronisation emblématiques de la saga seront bien évidemment de retour avec toujours une possibilité de voyage rapide, mais n’afficheront plus une multitude d’icônes sur votre carte ; cela permettra uniquement de mettre en évidence certains points d’intérêt à rechercher soi-même une fois de retour au sol, tout comme certaines de nos cibles dont il faudra retrouver la trace en regardant bien autour de nous, ou en écoutant bien notre environnement.

La mise à jour du moteur graphique Anvil a également permis la mise en place de plusieurs systèmes interconnectés comme un système écologique détaillé et adaptatif permettant d’afficher du vent, du pollen et des plantes florissantes au printemps, ou encore de la neige et donc moins de cachettes arborées en hiver. Ce froid notamment qui provoquera le gel des étangs jusqu’alors praticables en saisons chaudes, tout comme les toits qui deviendront glissants et pourront indiquer plus facilement notre position aux ennemis. Ennemis qui feront des rondes plus courtes et moins étendues en hiver a contrario d’une saison chaude.

Et oui, l’une des nouveautés d’Assassin’s Creed Shadows réside dans la mise en place d’un système de météo mais aussi de saisons qui alterneront pendant toute l’histoire. Cette évolution sera donc scriptée dans la campagne pour maintenir une sorte d’exactitude historique tout en proposant dans le monde ouvert des évolutions dynamiques. Mais ce n’est pas tout puisque cette nouvelle version du moteur Anvil a permis de créer un meilleur éclairage global sur des textures plus détaillées, permettant aussi une gestion des ombres et des lumières très poussée servant ici le gameplay notamment de Naoe, comme nous l’avons vu.

Pour les amoureux de physique

Que serait un jeu Ubisoft et a fortiori un jeu Assassin’s Creed sans sa foison d’éditions physiques ou numériques ou encore goodies à l’effigie de cette nouvelle aventure ? D’ailleurs, comme à son habitude, Ubisoft vous donnera des bonus de précommande ou d’édition Deluxe. Ainsi, pour toute précommande du jeu, vous recevrez une quête additionnelle intitulée Laissé pour compte.

Un Season Pass sera également vendu à part ou dans certaines éditions incluant une quête bonus disponible le jour de la sortie, Le tueur de l’origami, et du contenu additionnel débloqué plus tard donc deux extensions encore inconnues. Notez toutefois qu’Ubisoft persiste et signe dans sa politique déjà mise en place pour ses jeux récents, il vous sera demandé une connexion obligatoire à internet pour installer le jeu la première fois, mais pas pour jouer par la suite.

Ainsi, à son lancement, en plus de son édition standard à 70€, vous pourrez retrouver :

Une Edition spéciale/limitée

Vendue 80€, cette édition inclut le jeu de base et un pack d’ensembles d’équipement et d’armes pour Naoe, le Sekiryū bestial et la babiole Dent de dragon. Cette édition est à retrouver chez Amazon ou Micromania.

Amazon

Micromania

Une édition Gold

Cette fois disponible à la vente pour 110€, incluant le jeu de base, le Season Pass et 3 jours d’accès anticipé au jeu.

Amazon

Micromania

Une édition ultimate

La plus chère des éditions classiques, celle-ci sera vendue à 130€ et proposera tout le contenu de l’édition Gold ainsi que le Pack ultimate avec

Le pack Personnage Sekiryu (l’ensemble d’équipement, arme et bête de Yasuke et Naoe)

Le pack Repaire Sekiryu

5 points de compétence

et un filtre dragon rouge pour le mode photo

Et une édition collector

Cette fois pour le prix totalement fou de 280€, cette édition comprend tout le contenu de l’édition Ultimate mais aussi

Un steelbook exclusif

Une carte du monde

Ue statue de 40 cm de Naoe et Yasuke

Une tsuba du Katana de Naoe en taille réelle

Un parchemin mural du Crédo

Un artbook de collection de 84 pages

et 2 lithographies sumi-e.

Une édition collector que vous pouvez découvrir en vidéo ci-dessous.

Les autres goodies disponibles

Si vous voulez intégralement vous équiper aux couleurs d’Assassin’s Creed Shadows, sachez que vous pouvez aussi retrouver divers objets plus ou moins chers pouvant répondre à vos désirs :

Une cover pour la PS5 standard (et non pas la Slim) vendue 15€.

Une réplique de la lame secrète à 100€.

Une réplique du casque de Yasuke à 829€.

Vous pourrez aussi retrouver un câble USB de type-C accompagné de sa bourse pour 15€.

Mais aussi un guide officiel vendu entre 25 et 35 € selon sa version standard ou collector.

Quand sortira Assassin’s Creed Shadows ?

Si vous ne tenez plus en place suite à toutes ces informations sur Assassin’s Creed Shadows, il vous faudra tout de même être encore un peu patient, le jeu étant prévu sur PC via Epic Games Store et Ubisoft Store, sur Mac, mais aussi sur PlayStation 5, Xbox Series X/S, Amazon Luna et Ubisoft + dès le 15 novembre prochain et plus tard sur iPad.