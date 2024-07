Assassin’s Creed Shadows : Ubisoft répond aux critiques concernant la représentation de la culture japonaise dans le jeu

Derrière un sujet déjà épuisant, de vraies erreurs de communication

Représenter une culture dont on ne fait pas partie est toujours un exercice périlleux qui demande le plus grand soin de la part des studios. Jusqu’ici, Ubisoft s’est toujours bien débrouillé avec la saga Assassin’s Creed, qui repose sur un socle de connaissances historiques solide lui permettant d’offrir des versions de ses jeux plus pédagogiques, avec les Discovery Tour, dans lesquelles la violence et le scénario s’effacent pour favoriser l’éducation.

Cependant, avec Assassin’s Creed Shadows, Ubisoft est parti du mauvais pied. Il y a d’abord eu cette histoire de drapeau visible dans l’un des artbooks du jeu, qui est en réalité identique à celui d’un groupe de reconstitution historique japonais, dont l’image a en plus de cela été empruntée sans autorisation. Vient ensuite l’affaire de la Japan Expo : Ubisoft était présent sur place avec un stand dédié au jeu, décoré pour l’occasion. Sauf que l’un des katanas exposés sur le stand ne faisait pas réellement références aux sabres utilisées à l’époque, puisqu’il s’agissait de l’un des katanas de Zoro, l’un des personnages principaux du manga One Piece.

Katana et masque de Yasuke (par @PureArtsLimited ❤️) ou encore artworks du jeu, notre stand Ubisoft à la @japanexpo vous propose une expérience… immersive 👀🔴 On vous immerge avec nous dans l'esprit du jeu jusqu'au dimanche 14 juillet ! 🥷 pic.twitter.com/tzkE2BnkO6 — Assassin's Creed FR (@AssassinsFR) July 11, 2024

Mais à côté de tout cela, qui sont des vraies maladresses, il y a le cas Yasuke. Celui qui a fait couler le plus d’encre. Si tous les historiens ne s’entendent pas sur le fait de qualifier cette figure historique de samurai ou non (alors qu’il ne s’agit pas du tout de sa première représentation en tant que tel), car le sujet (très intéressant) peut légitimement être débattu en s’interrogeant sur la vision que l’on peut avoir des traditions de l’époque, chacun avait visiblement sa petite opinion. Beaucoup d’internautes devenaient subitement des experts du Japon féodal et de ses coutumes, surtout lorsque le sujet a été repris par certaines figures influentes des réseaux sociaux, qui brandissent le mot valise woke à tout va.

Dans une œuvre « de fiction basée sur des éléments réels », il y a le terme « fiction »

Ubisoft répond donc aujourd’hui à tout cela. Le mot d’ordre du long communiqué publié par Ubisoft est de rappeler qu’Assassin’s Creed est évidemment et avant tout une œuvre de fiction. Certes, elle s’appuie sur des éléments historiques, notamment pour la représentation des lieux et des cultures de l’époque, avec la volonté de coller au plus près d’une certaine véracité historique. Mais toute cette base sert ensuite à alimenter une fiction, notamment dans le traitement des personnages.

Ubisoft a toujours voulu jouer avec le flou historique qu’il pouvait y avoir dans la représentation de certaines figures célèbres, comme Léonard de Vinci, Cléopâtre ou encore Robespierre. Il en est de même pour Yasuke, Ubisoft reconnaissant qu’il est décrit comme un samurai dans le jeu alors que la véracité historique est plus floue et peut mener à un débat :

« Alors que nous recherchons l’authenticité dans tout ce que nous faisons, les jeux Assassin’s Creed sont des œuvres de fiction inspirées d’événements et de personnages historiques réels. Depuis sa création, la série a adopté une vision créative et incorporé des éléments fantastiques pour créer des expériences engageantes et immersives. La représentation de Yasuke dans notre jeu en est une illustration. Sa vie unique et mystérieuse en faisait un candidat idéal pour raconter une histoire d’Assassin’s Creed avec pour décor le Japon féodal. Même si Yasuke est représenté comme un samouraï dans Assassin’s Creed Shadows, nous reconnaissons qu’il s’agit d’un sujet de débat et de discussion. Nous avons soigneusement intégré cela dans notre récit et avec notre autre personnage principal, le shinobi japonais Naoe, qui est tout aussi important dans le jeu, nos deux protagonistes offrent aux joueurs différents styles de jeu. »

Ubisoft rappelle également que si elle veut s’appuyer sur des connaissances historiques reconnues, la saga Assassin’s Creed n’a jamais voulu se positionner comme étant une représentation factuelle de l’Histoire (il suffit de jouer environ 5 min à l’un des jeux pour s’en rendre compte).

The Assassin's Creed Shadows team has a message for our Japanese community. pic.twitter.com/AIyWNU9YhG — Assassin's Creed (@assassinscreed) July 23, 2024

Malgré cela, Ubisoft reconnaît que ce que l’on a pu voir à Japan Expo ou dans d’autres éléments de promotion du jeu était une erreur. Il s’en excuse donc :

« Notre équipe a largement collaboré avec des consultants externes, des historiens, des chercheurs et des équipes internes d’Ubisoft Japon pour éclairer nos choix créatifs. Malgré ces efforts soutenus, nous reconnaissons que certains éléments de notre matériel promotionnel ont suscité des inquiétudes au sein de la communauté japonaise. Pour cela, nous nous excusons sincèrement. »

On ne sait pas si Ubisoft souhaitait apaiser le débat avec ce communiqué, mais on a malheureusement assez peu de foi envers les réseaux sociaux pour penser que c’est ce qui arrivera.

Assassin’s Creed Shadows sera disponible dès le 15 novembre prochain sur PC (Ubisoft Store et Epic Games Store), PlayStation 5 et Xbox Series.