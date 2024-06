Ubisoft confirme le développement de plusieurs remakes de jeux Assassin’s Creed

Pas un, mais plusieurs remakes de prévu

Jusqu’ici, ce n’était qu’un bruit de couloir que l’on prenait malgré tout au sérieux grâce à des sources solides, mais cette information est confirmée à demi-mot par Yves Guillemot lui-même. Dans une interview publiée sur le site d’Ubisoft, le PDG du groupe évoque le futur de la série Assassin’s Creed et confirme sans détour le développement de remakes, au pluriel donc :

« Premièrement, les joueurs pourront être enthousiasmés par certains remakes, qui nous permettront de revisiter certains des jeux que nous avons créés par le passé et de les moderniser ; Il existe des mondes dans certains de nos anciens jeux Assassin’s Creed qui sont encore extrêmement riches. »

Le remake de Black Flag ne serait donc pas le seul projet en cours chez l’éditeur. La logique des choses voudrait qu’Ubisoft offre une seconde jeunesse au tout premier Assassin’s Creed, mais il pourrait aussi se tourner directement vers la saga d’Ezio avec un deuxième épisode qui est le préféré de beaucoup de fans.

La série va reprendre un rythme soutenu

Durant cette même interview, Guillemot parle aussi de la cadence de sortie des épisodes, qui devrait s’accélérer. L’éditeur en veut cependant pas répéter les erreurs du passé et promet que l’on aura droit à des épisodes très différents les uns des autres, comme avec Assassin’s Creed Hexe :

« Il y aura une grande variété d’expériences. L’objectif est de sortir les jeux Assassin’s Creed plus régulièrement, mais pas que ce soit la même expérience chaque année. Il y a beaucoup de bonnes choses à venir, notamment Assassin’s Creed Hexe, que nous avons annoncé, qui sera un jeu très différent d’Assassin’s Creed Shadows. Nous allons surprendre les gens, je pense. »

Aux dernières nouvelles, Hexe était décrit comme un épisode plus sombre, qui se déroulerait dans les années 1600 et qui mettrait en avant le thème des sorcières. A priori, il ne devrait pas adopter la même structure que Shadows et pourrait revenir à une formule plus digeste. On imagine désormais que cet épisode est prévu pour 2025.