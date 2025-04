Assassin’s Creed Shadows pourrait aussi sortir sur Nintendo Switch 2

Ubisoft a toujours été habitué à sortir ses titres sur le plus de plateformes possibles, mais le retard technique de la Switch l’empêchait de publier certains jeux chez Nintendo. Avec la Switch 2, cela va changer, et on voit que Star Wars Outlaws sera le premier portage de l’éditeur français sur la nouvelle console de Nintendo. Il pourrait être suivi par celui d’Assassin’s Creed Shadows, dont la mention d’une version Switch 2 est apparue quelque part durant le week-end.