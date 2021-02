Assassin’s Creed Chronicles China est gratuit sur PC jusqu’au 16 février

Au lendemain de la publication de ses très bons résultats financiers du dernier trimestre, Ubisoft dévoile une bonne surprise aux joueurs et aux joueuses puisque Assassin’s Creed Chronicles China peut être récupéré gratuitement sur PC via Ubisoft Connect dès maintenant et jusqu’au 16 février prochain.

L’épopée de Shao Jun s’offre à vous

Commercialisé en 2015, ce jeu en 2.5D est un spin-off de la licence française à la durée de vie assez courte et à la direction artistique façon aquarelle vous emmenant, comme son nom l’indique, en Chine, pendant la chute de la dynastie Ming. Vous y incarnez Shao Jun, la dernière disciple du célèbre assassin Ezio Auditore, qui retourne dans son pays natal afin de se venger du groupe de Templiers intitulé « Les Huit Tigres. »