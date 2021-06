Arcane : Un premier extrait pour la série League of Legends de Netflix

Comme cela était promis, la série Arcane, dérivée de League of Legends, a refait parler d’elle lors de la Geeked Week de Netflix. Le show avait déjà eu droit à un teaser il y a quelques semaines, et on a aujourd’hui pu découvrir un premier extrait pour la série.

Nothing like a little sibling rivalry.

Watch the first clip from #Arcane, the @LeagueofLegends animated series coming fall 2021 to Netflix. #GeekedWeek pic.twitter.com/m25ciGHr9M

— Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 11, 2021