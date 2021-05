La série animée League of Legends, Arcane, arrivera à la fin de l’année sur Netflix

Parmi les nombreux projets d’adaptations de jeux en séries ou en films, League of Legends pourrait bien l’être l’un des poids lourds du petit écran ces prochaines années. Avec un univers en constante expansion vers d’autres médias, le jeu de Riot Games va avoir droit à sa série animée tout prochainement, après un premier report.

Le hit de cette fin d’année sur Netflix ?

KELAWIN ! Arcane, dispo fin 2021, sera une série animée dans l’univers de League of Legends. Elle sera produite en collaboration avec Riot Games ! 🔥 pic.twitter.com/MBQIiPQ1sz — Netflix France (@NetflixFR) May 3, 2021

La série Arcane, qui sera donc tirée de League of Legends, arrivera donc sur Netflix, qui récupère décidément de nombreuses adaptations animées de jeux à succès, comme DOTA et Castlevania.

On peut découvrir un nouveau teaser qui nous montre quelques images de la série, qui est maintenant prévue pour cet automne sur la plateforme. On espère découvrir cela plus en détails avec une bande-annonce complète dans les semaines à venir, ainsi qu’une date plus précise.