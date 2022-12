Après son report, Disney Speedstorm dévoile un trailer en CGI bien intense

Disney semble s’être trouvé un allié de poids en se rapprochant de Gameloft. L’éditeur français est actuellement sur deux projets pour le groupe de Mickey, avec Disney Dreamlight Valley, récemment sorti en accès anticipé, et Disney Speedstorm, un jeu de course façon Mario Kart. Si le premier est bien sorti en 2022, le second a loupé le coche et a récemment annoncé un report à l’année prochaine. Cela ne l’empêche pas de dévoiler une nouvelle bande-annonce.

Mickey est dans la street

A vrai dire, rien de bien nouveau dans cette vidéo, qui sert avant tout à faire la promotion du titre. Cependant, comme tout trailer en cinématique, il faut avouer que le rendu en CGI a de quoi rendre curieux, juste par envie de découvrir Mickey bien furax sur la piste. La bande-annonce nous montre alors Sully, Jack Sparrow et Mickey se fritter au protagoniste dans une course qui va à toute vitesse. Raccourcis, dépassements par les airs, tirs de roquette, rien n’arrête nos héros Disney qui veulent absolument être en tête. Si le résultat sera bien sûr différent en jeu, on ne peut pas s’empêcher de décocher un sourire en voyant notre souris vedette en combinaison de course et Sully bien décidé à en découdre.

Pour l’instant, aucune date de sortie n’a été annoncée mais Disney Speedstorm a récemment été repoussé pour l’année 2023. On sait qu’il arrivera sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch et qu’il sera disponible gratuitement au téléchargement avec des achats en jeu. De nombreux personnages et mondes Disney sont attendus, notamment Monstres & Cie, Mulan ou encore Baloo et Mowgli.