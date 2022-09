Disney Speedstorm s’invite dans le monde de Monstres & Cie, mais ne donne pas de date

Le Disney & Marvel Games Showcase a permis de faire le point sur de nombreux titres à venir du côté des adaptations des licences Disney. Gameloft est d’ailleurs devenu un partenaire de choix pour la marque de Mickey et compagnie, puisque deux jeux sont en préparation du côté de chez l’éditeur : Disney Dreamlight Valley et Disney Speedstorm. Le premier s’est récemment lancé en accès anticipé, et le second attend toujours une date de sortie, mais il avait une petite annonce à nous faire durant la conférence.

Un tour de piste chez les monstres

Après avoir vu Jack Sparrow, Mulan et Mickey faire la course, on peut voir que les personnages de Monstres & Cie seront aussi de la partie. Ce n’est pas une surprise pour Sullivan, mais on découvre aujourd’hui les autres personnages et le circuits à l’effigie de ce monde.

On est forcément bien content de voir que Bob, Sullivan et même Randall seront jouables ici, mais on aurait également aimé connaître une date de sortie pour le jeu. Aux dernières nouvelles, il devait nous arriver cette année, en 2022, mais rien n’a été précisé depuis.

Disney Speedstorm sera disponible en free-to-play sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.