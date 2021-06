Aperçu F1 2021 – Des premiers tours de piste convaincants ?

Officialisé en avril dernier, F1 2021 se fait désirer. Même s’il a partagé quelques informations sur les nouveautés qu’il proposera l’été prochain ainsi que dévoilé les sept pilotes légendaires de son édition Deluxe, il n’a toujours pas daigné montrer la moindre image ou vidéo de gameplay. Bonne nouvelle, Codemasters nous a donné accès à une version bêta du titre afin que l’on puisse se faire une petite idée sur ce qu’il nous réserve. Le résultat est-il convaincant ? Réponse dans cet aperçu.

Conditions de l’aperçu : Aperçu réalisé à la manette sur un écran 1080p et un PC possédant une mémoire vive de 8 Go de RAM et équipé d’un processeur Intel Core i5-9400F (2,9 GHz) et d’une NVIDA GeForce RTX 2060. La version en cours de développement du titre a tourné en configuration Ultra pendant environ 5 heures, temps nécessaire pour effectuer quelques week-ends de course dans le cadre d’une Carrière Pilote personnalisée et rouler sur les six circuits proposés (Bahreïn, Espagne, Azerbaïdjan, Grande-Bretagne, Belgique et Australie) en mode Grand Prix en jouant avec les différentes aides à la conduite et la météo.

Quelques changements pour la Carrière Pilote

Relégué au second plan en 2020 suite à l’arrivée du tout nouveau mode Mon Équipe, la Carrière Pilote s’offre quelques changements sympathiques cette année. Avant même de commencer la partie, F1 2021 vous proposera de vous lancer en utilisant des réglages prédéfinis ou en personnalisant entièrement votre expérience de jeu.

En plus de choisir vos différentes aides à la conduite et le déroulement de vos week-ends de course, vous pourrez activer ou non les interviews avec la presse et les fonctionnalités R&D du titre, modifier le taux de popularité, de points de ressources et d’argent obtenu en fonction de vos performances ainsi que décider de la fréquence et de la variété des pannes mécaniques qui toucheront votre monoplace au cours de la saison.

En parlant de la R&D, sachez que son interface a été modernisée. Fini l’arbre classique sur lequel on pouvait zoomer en fonction des améliorations que l’on souhaitait acquérir. Pour développer de nouvelles pièces, il faut passer par plusieurs sous-menus. C’est plus joli et les informations affichées à l’écran sont complètes et lisibles mais on trouve que l’ensemble manque d’ergonomie.

Codemasters a également essayé de rendre la participation aux essais libres moins redondante qu’auparavant. A chaque week-end de Grand Prix, ce n’est plus six mais trois programmes d’entraînement qui seront planifiés par votre écurie parmi ceux déjà existants (reconnaissance du circuit, gestion des pneus, du carburant ou de l’ERS, sprinter, stratégie en course).

Comme d’habitude, cela vous donnera l’occasion de récupérer des points de ressources mais ce n’est pas tout puisqu’ils intègrent aussi des objectifs secondaires (tour propre, économie de carburant, vitesse speed trap…). Si vous les remplissez, vous bénéficierez de boosts de développement sur des améliorations spécifiques de la R&D.

Enfin, sachez que la mécanique permettant de simuler les séances auxquelles vous ne souhaitez pas prendre part a légèrement gagné en profondeur et en intérêt. Un peu comme dans FIFA 21, vous aurez la mainmise sur cette fonctionnalité. Cela vous permettra de tenter de terminer à 100 % les programmes d’entraînement sans avoir à rouler et à user votre moteur. Mais attention, certains objectifs ont un taux de réussite variable et devoir les recommencer vous fera perdre un temps précieux. Il faudra donc être à la fois stratégique dans vos choix et un minimum chanceux dans les résultats.

Un gameplay ajusté

Si les changements majeurs dans ce domaine ne sont pas attendus avant l’an prochain, F1 2021 apporte tout de même quelques ajustements plus ou moins intéressants à son gameplay.

Toujours aussi bon que dans F1 2020, celui-ci accueille un style de pilotage Expert. Pas la peine de vous emballer, le nom ne signifie pas que les développeurs ont décidé de concevoir une conduite plus réaliste au point d’être réservé aux fans des simulations automobiles poussées et beaucoup plus punitives comme Assetto Corsa Competizione par exemple. En vérité, ce mode Expert est l’équivalent du mode Standard des précédents opus de la série. Les différences entre une prise en main Standard et Expert sont quasiment inexistantes puisque la première se veut un poil plus accessible que la seconde en excluant la gestion de la température de vos pneus. C’est tout.

La vraie nouveauté de gameplay est liée au système des dégâts qui gagne en profondeur. Jusqu’à aujourd’hui, seul un aileron avant cassé ou une mauvaise gestion des pneus et de l’usure moteur pouvait avoir des conséquences sur la conduite. A compter de cette année, ce sont les dommages sur l’ensemble de la voiture qui auront un impact plus ou moins important sur le comportement et les performances de votre monoplace. Il faudra donc sécuriser au maximum vos dépassements sous peine de voir, par exemple, l’aileron arrière, le fond plat ou la carrosserie de votre voiture abîmée.

Concernant les autres ajouts proposés par le studio britannique dans ce domaine, on notera la présence d’une option permettant de régler le degré de fiabilité des prévisions météorologiques et de l’impact d’une faible quantité de carburant sur la vitesse de pointe. De plus, le mélange riche semble avoir complètement disparu et il n’est plus possible de changer de régime moteur en piste sauf si la voiture de sécurité est déployée, ce qui vous obligera à faire plus attention à votre façon de gérer votre consommation d’essence.

Un rendu visuel next-gen ?

Prévu pour la première fois sur les nouvelles consoles de salon et même s’il s’agit d’une production cross-gen, F1 2021 est attendu au tournant sur la qualité de sa réalisation technique qui était déjà très bonne l’an dernier. Malheureusement, il est pour le moment difficile d’émettre un avis tranché sur ce point car la version en cours de développement du titre paraît très similaire à F1 2020 sur le plan graphique.

On a beau avoir l’impression que quelques améliorations ont été apportées sur la modélisation des visages et des voitures ainsi que sur certains plans d’ensemble des circuits, la différence ne saute pas aux yeux. Nous avons bien entendu essayé de rouler en activant le ray tracing mais, étant donné que nous n’avons qu’une RTX 2060, le jeu avait beaucoup de mal à tourner correctement. Il faudra donc patienter jusqu’à mi-juillet pour savoir si la version finale de la simulation proposera un rendu visuel qui flatte la rétine.

En attendant d’avoir la réponse à cette question, sachez que l’interface utilisateur a été légèrement modifiée par rapport au précédent opus. Si elle colle toujours parfaitement à l’habillage TV officiel, les cadres situées en haut prennent un tout petit peu plus de place et l’AMF occupe désormais une bonne partie du bas de l’écran. C’est assez déroutant au début d’autant plus que le fait de l’avoir étirée rend les informations affichées un poil moins lisibles. On ne dirait donc pas non à l’idée que ce « nouvel » affichage multifonction soit subtilement agrandi.

Pour finir, notez que vous pourrez cette année sauvegarder dans votre Salle de Projection la rediffusion intégrale de la course que vous venez de disputer. Une fonctionnalité qui plaira sûrement aux compétiteurs et compétitrices qui souhaitent effectuer des analyses vidéos poussées de leurs performances afin de progresser. Espérons juste que celle-ci soit aussi disponible lors des sessions multijoueur.