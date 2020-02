Peu de temps après avoir annoncé le rachat du studio Ninja Theory par Microsoft, Bleeding Edge fut annoncé dans la foulée. Après de nombreuses phases de tests, l’un des premiers jeux sortis du chapeau de Xbox Game Studios se montre enfin en public avec la sortie de cette bêta fermée. Un titre haut en couleur qui semble tout de même une sacrée surprise en terme de choix concernant le studio. En effet, celui-ci étant plutôt habitué à développer des jeux solo décide finalement de partir sur un titre exclusivement multijoueur pour sa première sous les couleurs de Xbox.

Conditions de test : Nous avons profité de la sortie de cette bêta public disponible uniquement le temps d’un week-end pour vous livrer notre premier avis. Après avoir essayé le titre quelques heures sur une console Xbox One, nous avons ensuite poursuivi sur la version PC.

Bleeding Edge – De la baston stratégique hyper fun

Il est enfin disponible sur nos machines à la maison, après de nombreuses phases d’Alpha très restreintes. Bleeding Edge a toujours été assez discret jusque-là, hormis les quelques slots disponibles via différents salons spécialisés, le titre n’a jamais vraiment fait beaucoup de bruit. Pire encore, les quelques joueurs ayant eu la chance de le tester n’ont pas vraiment gardé une très bonne impression du titre. La discrétion n’a jamais été vraiment un gage de qualité de l’industrie du jeu vidéo et il était donc normal d’avoir quelques inquiétudes depuis son annonce lors de l’E3 2019.

Bien que le choix d’un jeu entièrement en multijoueur soit une surprise de la part d’un studio comme Ninja Theory, l’équipe de développement reste bien différente de celle s’occupant actuellement de la suite d’Hellblade: Senua’s Sacrifice. Bleeding Edge est donc un jeu se jouant uniquement en joueurs contre joueurs et le travail d’équipe sera l’un des axes principaux pour tenter d’obtenir la victoire.

Côté contenu, cette bêta offre la possibilité de jouer avec tous les personnages au sein de duels uniquement en 4v4. Il existe deux modes de jeu et un roulement de trois maps, bien assez pour vous faire un premier avis sur ce qui vous attend à la sortie officielle du jeu. Lors de vos premiers pas dans l’univers, Bleeding Edge sait parfaitement vous prendre par la main grâce à un tutoriel permettant de vous apprendre toutes les bases avant de vous jeter dans la gueule du loup. Il existe même un mode Dojo pour perfectionner votre apprentissage avec les 11 personnages disponibles.

Prise en immédiate avec une dose de skill !

Chaque combattant dispose de ses propres compétences et ils sont répartis parmi 3 classes (DPS, Soutien, Tank). Le schéma classique mais qui cache bien des particularités grâce aux personnages très différents les uns des autres. Par héros, vous aurez un maximum de 3 pouvoirs et un Ultime demandant un temps de rechargement bien supérieur aux autres. Dans les possibilités, il suffit de penser à des jeux comme League of Legends ou Overwatch pour comprendre rapidement ce qu’il est possible de faire. Vous allez devoir user de vos capacités pour immobiliser un combattant, utiliser votre grappin pour le ramener vers vous ou même envoyer votre Ultime sur le nez de vos ennemis.

Bien souvent le problème dans des jeux du genre, c’est tout simplement de trouver le bon équilibre entre chaque combattant. Alors évidemment, en si peu de temps il sera difficile pour nous de vous affirmer si celui-ci est bien dosé ou non. Cependant, aucun combattant ne sortait vraiment du lot durant nos quelques heures de jeu. Il est aussi possible d’apporter quelques modifications à nos personnages via des mods et donc il est bien trop tôt pour dresser un bilan sur l’équilibrage.

Le gameplay se prend assez rapidement en main et offre une dose de fun immédiate. Il faut savoir que dans Bleeding Edge le travail d’équipe sera récompensé la majeure partie du temps et que seul il vous sera difficile de prendre l’avantage. Certaines manches pourront vous paraître longues si votre Heal n’apporte aucun soin, ou si vous ne disposez d’aucun Tank car ce genre d’erreurs vous sera bien souvent fatales. Bien que la prise en main soit immédiate, sachez tout de même que le titre offre une marge de progression aux joueurs car il se révèle tout de même extrêmement stratégique et demande quelques réflexes. Pour cela, le titre vous recommande tout de même de communiquer en vocal, mais met à disposition une palette de commandes pouvant indiquer un ennemi ou un ordre spécifique par exemple.

Une direction artistique intéressante

Bleeding Edge est avant tout un jeu compétitif, mais soigne tout de même son enveloppe. Avec une ambiance vraiment agréable et rythmée aussi bien pour les yeux que les oreilles. Dans ce décor aux ambiances cyberpunk, le choix graphique du Cel Shading très léger semble faire mouche. Le titre en ressort coloré sans être trop gras et ne rend pas l’action brouillonne à l’écran. La bande-son est elle aussi une réussite avec des morceaux proches des inspirations que pourrait nous livrer le compositeur Skrillex. En somme, la nouvelle production signée Ninja Theory semble vraiment réussir à se trouver une identité. On apprécie aussi le background des personnages qu’il est possible de retrouver sur leur fiche de profil. On sait jamais, cela peut toujours servir pour développer un lore si besoin et ce n’est pas Overwatch qui dira le contraire.

Sur la partie technique, le jeu semble fluide si l’on oublie les quelques ralentissements ici et là qui sont finalement plutôt rares. À noter que le jeu dispose de la technologie Play Anywhere de Microsoft et qu’il possible de récupérer son profil aussi bien sur sa console de salon que sur son PC. Bleeding Edge coche pour le moment toutes les cases tout en offrant son lot d’originalité. C’est sans aucun doute un jeu à essayer si vous disposez de l’abonnement Game Pass. Ninja Theory tente le diable avec un tel pari, car malgré toutes les qualités du titre, si les joueurs ne sont pas au rendez-vous dès la sortie, il sera difficile de s’en relever.