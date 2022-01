Aperçu Atelier Sophie 2 : The Alchemist of the Mysterious Dream – Une suite intrigante qui part du bon pied

Le studio Gust est très actif ces derniers temps, que ce soit l’année dernière avec Atelier Ryza 2 ou encore Blue Reflection Second Light récemment. En annonçant Atelier Sophie 2 : The Alchemist of the Mysterious Dream, le studio veut fêter dignement les 25 ans de la série en donnant une suite à l’opus qui a le mieux marché à travers le monde.

Grâce à une version preview sur PC fournie par Koei Techmo, nous avons pu jouer aux premiers pas de cette nouvelle aventure. Voici ce que nous en avons pensé.

Attention : Si vous comptez jouer au premier opus, nous vous recommandons de ne pas lire la première partie de cet aperçu. Etant donné qu’il s’agit d’une suite directe, il est nécessaire de poser le contexte qui spoil une partie de l’intrigue d’Atelier Sophie : The Alchemist of the Mysterious Book.

Un rêve éveillé

Dans la grande tradition de la série, il est coutumier d’avoir un arc majeur avec une héroïne pour chaque opus dans un même univers. A l’époque, Sophie avait entamé « l’arc Mysterious » et on la retrouvera par la suite en tant que mentor de Firis notamment. Koei Tecmo a d’ailleurs sorti une trilogie, Atelier Mysterious Trilogy Deluxe Pack, regroupant tous les opus de cet arc si jamais vous voulez rattraper le retard avant celui-ci. Tout ça pour dire qu’Atelier Ryza 2 a bousculé les habitudes en reprenant la même héroïne.

Atelier Sophie 2 : The Alchemist of the Mysterious Dream reprend ce schéma pour que l’on suive l’évolution de Sophie après avoir débutée en tant qu’alchimiste dans le premier volet. Après les évènements de ce dernier, Sophie et Plachta, son amie et mentor, sont toujours à la recherche d’un moyen de redonner une forme humaine à cette dernière. Durant leur voyage, elles tombent sur un arbre mystérieux qui déclenche immédiatement un vortex les aspirant dans un autre monde. A l’arrivée, Sophie se réveille seule et découvre qu’elle se trouve à Elde Wiege, le monde des rêves. En cherchant Pachta avec les habitants du coin, elle tombe sur une jeune alchimiste qui porte justement ce nom.

Le titre pense tout de même aux nouveaux venus qui n’auraient pas fait le premier opus en proposant un résumé des évènements du premier jeu dans le menu principal histoire d’avoir toutes les informations pour bien démarrer. Malheureusement, seuls les textes en anglais seront disponibles au lancement. Nous n’en dirons pas plus pour ne pas gâcher la surprise mais ce monde des rêves se révèle assez intriguant par rapport à ce que l’on connaît de la série. Disons que certaines règles qui le régissent sont assez intéressantes en matière de scénario. C’est d’ailleurs en tentant d’en savoir plus que Sophie entamera son nouveau voyage.

Des ajustements bienvenus

L’une des bonnes surprises de ce nouvel opus est qu’il n’est pas une continuité d’Atelier Ryza 2 sorti avant lui, mais bien une suite au premier Atelier Sophie. En plus de retrouver les chara-designer orignaux, le système d’alchimie et les combats reprennent la même structure. Chacun ayant bien sûr des ajustements et des nouveautés qui rendent Atelier Sophie 2 unique.

Sur le plan graphique et technique, on est toutefois sur quelque chose proche d’Atelier Ryza 2 même si les décors semblent un poil plus jolis et détaillés du fait d’environnements un peu moins verticaux. L’amélioration majeure reste toutefois la fin des transitions lors des combats. On garde le tour par tour tout en appréciant la fluidité entre les affrontements et les explorations. Par ailleurs, les combats restent assez classiques avec 3 combattants en avant-garde et 3 autre en arrière-garde.

Les deux lignes peuvent interagir entre elles pour se défendre ou réaliser des attaques combinées. Chaque action de ce genre changera le personnage de front par celui qui a apporté son soutien. En revanche, le système d’alchimie gagne encore en profondeur. On retrouve quelque chose de similaire à celui d’Atelier Sophie avec quelques ajouts, comme l’affinité élémentaire qui pourra améliorer vos créations suivant les liens développés avec les autres personnages du jeu.

Pour le reste, on garde tous les ingrédients qui font le charme de la franchise même si on espère que la suite des évènements parviendra à nous surprendre un peu plus. Le peu d’éléments observés avec un temps de jeu aussi court sont déjà rassurants. Dernière exemple pour illustrer ce propos : une nouvelle mécanique pour certaines récoltes de ressources qui donnent lieu à un mini-jeu pour octroyer une affinité élémentaire ou une meilleure qualité.