Atelier Mysterious Trilogy Deluxe Pack – Notre avis sur cette compilation de la Mysterious Trilogy

Atelier Mysterious Trilogy Deluxe Pack est une compilation regroupant trois jeux de la série Atelier en version « Dx ». Qu’est-ce que cela signifie ? Faut-il craquer ? On vous dit tout sur ce bref aperçu de ce que peut vous offrir ce gros morceau de la licence du Studio Gust.

Le titre est disponible dès aujourd’hui sur Switch, PS4, et PC via Steam. Pour ce mini-test, nous avons eu accès à la version PS4 du jeu.

De bons RPG ? Idéal pour se lancer ?

Avec la popularité d’Atelier Ryza, la dernière série en date de la licence, certains découvrent peut-être ces RPG particuliers qui placent l’alchimie au cœur de l’histoire et du gameplay. Avant que Gust ne change sa tradition d’une héroïne différente par jeu avec Atelier Ryza 2, la franchise vous faisait suivre plusieurs univers via différents points de vue. Il faut dire qu’elle date de l’ère PS2 et bon nombre de choses ont changé entre temps.

Pour faire court, elle se divise en plusieurs « arcs » comme la trilogie dont il est question ici et qui se nomme « Mysterious series ». Nous avons donc trois jeux regroupés dans un même pack :

Si cela vous intéresse, vous pouvez consulter notre test pour chacun d’eux ci-dessus, mais pour résumer, nous suivons des apprenties alchimistes qui vont devoir faire leurs preuves et réaliser leurs rêves. Dans Atelier Sophie, la jeune fille souhaite devenir une alchimiste accomplie comme sa grand-mère jusqu’au jour où elle trouve un livre qui parle et flotte dans les airs en notant une formule alchimique dedans.

Atelier Firis, nous plonge dans la peau de Firis, une alchimiste nomade qui sera épaulée par Sophie à plusieurs reprises puisqu’elle jouera le rôle de mentor pour notre protagoniste. On vous dit tout ça pour vous montrer que cela suit une certaine continuité et que ces trois titres ne sont pas regroupés par hasard. Dans tous les cas, la confection d’objets divers avec votre chaudron, la récolte d’ingrédients, et enfin les combats seront votre lot quotidien.

Cependant le principe est unique en son genre dans l’univers des JPRG et la formule fonctionne très bien. Cette compilation est en plus une belle porte d’entrée à la licence puisqu’il garde un côté assez classique à l’exception d’Atelier Firis qui a peu bousculé les codes (pour le meilleur) avec sa dynamique autour du voyage pour simplement découvrir le monde qui nous entoure. On peut reprocher à la série de ne pas innover assez (même s’il y a eu des efforts avec Ryza tout de même), toutefois les novices ne feront pas la différence et pourront apprécier des titres à l’esprit bon enfant et qui proposent des aventures certes classiques mais plaisantes.

Qu’apporte les versions DX ?

Pour autant, on ne conseillera pas Atelier Mysterious Trilogy Deluxe Pack à ceux qui possèdent, au minimum, deux des trois opus. Car même si cette compilation profite de nombreux avantages et contenus, cela reste insuffisant pour justifier un rachat. En effet, chaque titre se voit affubler d’une forme DX mais qu’est-ce que cela veut dire concrètement ? Voici ce qu’apporte ces versions pour chaque opus.

Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book DX :

De nouveaux épisodes se concentrant sur le passage à la maturité de Sophie.

De nouveaux costumes.

Trois nouveaux chaudrons.

Un Sprint pour se déplacer plus rapidement.

Possibilité d’augmenter la vitesse des combats.

Tous les DLC inclus.

Un mode photo.

Atelier Firis: The Alchemist and the Mysterious Journey DX :

4 nouveaux véhicules et outils d’exploration.

Une quête pour battre 7 nouveaux monstres.

Une version plus puissante de Palmyra à battre.

Possibilité d’augmenter la vitesse des combats.

Tous les DLC inclus.

Un mode photo.

Atelier Lydie & Suelle: The Alchemists and the Mysterious Paintings DX :

Une nouvelle peinture basée sur le monde de Nelke & the legendary Alchemists: Ateliers of the New World (l’opus anniversaire sorti en 2019).

Possibilité d’augmenter la vitesse des combats.

Tous les DLC inclus.

Un mode photo.

On apprécie ainsi les efforts de Gust pour rendre la progression plus confortable étant donné que les trois titres ont tout de même pris un petit coup de vieux malgré leurs qualités. Nous avons même droit en bonus à des artbook digitaux donnant des concept-art et illustrations inédites de toute beauté. Le seul bémol que l’on pourra faire sur PS4, c’est que le choix des opus n’est pas très ergonomique. On aurait clairement aimé un menu à la Super Mario 3D All-Stars. Précisons également que comme la majorité des opus de la franchise, tous les textes sont malheureusement uniquement en anglais.

Conclusion

Si jamais vous n’avez jamais touché à la saga Mysterious de la licence Atelier, vous avez ici une occasion en or de les faire dans les meilleures conditions possibles. Avec ça, vous êtes certains de vous occuper pendant des dizaines et des dizaines d’heures. Vous découvrirez en plus une ambiance positive et bon enfant saupoudrée d’un gameplay efficace à base de combats, récoltes de ressources et d’alchimie. Par contre, pour les connaisseurs il n’y a pas vraiment de raison de repasser à la caisse.