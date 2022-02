Atelier Sophie 2 : Notre Interview avec Junzo Hosoi à l’occasion des 25 ans de la série

A l’occasion de la sortie imminente de Atelier Sophie 2 : The Alchemist of the Mysterious Dream, et plus généralement du 25eme anniversaire de la franchise nous avons pu de nouveau interroger son producteur, Junzo Hosoi, pour qu’il nous fournisse plus de détails sur cette suite intrigante. Vous pouvez retrouver notre précédente interview en complément de celle-ci.

Quelques précisions sur les nouveautés d’Atelier Sophie 2

Bonjour et merci pour cette nouvelle interview ! On s’était déjà parlé un peu avant l’annonce officielle d’Atelier Sophie 2. Comment allez-vous depuis ?

Junzo Hosoi : Merci beaucoup pour cette interview. Alors que le développement de l’Atelier Sophie 2 est maintenant terminé, nous sommes toujours très occupés. Attendez-vous à découvrir ce sur quoi nous travaillons dans une future annonce.

Atelier Sophie 2 est assez particulier avec son univers construit autour des rêves. Pouvez-vous nous donner les raisons qui ont motivé ce choix ?

Junzo Hosoi : Parce que l’écoulement du temps et la chronologie elle-même diffèrent du monde réel, de nombreux personnages différents peuvent apparaître dans le jeu, et nous avons beaucoup de liberté dans la façon dont nous pouvons créer l’histoire. Il n’y a qu’une seule chronologie dans le monde réel et elle est irréversible, cependant, en plaçant le jeu dans le monde des rêves, il n’est pas impossible que différentes personnes, lieux et périodes jouent un rôle dans l’histoire. Dans le monde d’Atelier Sophie, vu ce qui est arrivé à Sophie et aux autres personnages de l’histoire, il est possible que d’autres évènements se produisent dans le passé et le futur de la série « Mysterious ». Une histoire aussi vaste que celle-ci ne peut être réalisée qu’en plaçant le jeu dans un monde des rêves.

Sophie et Plachta peuvent toutes deux utiliser l’alchimie et apprendre différentes recettes. Pourquoi Sophie n’est-elle pas la seule à pouvoir pratiquer l’alchimie cette fois ?

Junzo Hosoi : La raison est que l’un des facteurs importants de cette histoire n’est pas seulement la croissance de Sophie, mais aussi celle de Plachta. Les choses que Sophie ne peut pas créer peuvent être créées par Plachta. L’inverse est également vrai donc l’histoire ne peut progresser qu’à mesure qu’elles s’entraident en synthétisant des choses faites à partir de recettes qu’elles seules peuvent créer. Bien sûr, il existe des recettes qu’elles peuvent toutes les deux utiliser, afin que les joueurs puissent choisir leur personnage préféré pour celles-ci.

L’absence de transition entre l’exploration et les combats nous offre une expérience bien plus fluide. Prévoyez-vous de conserver cette fonctionnalité pour les futurs titres ?

Junzo Hosoi : C’était beaucoup de travail pour l’équipe de développement, mais nous avons reçu beaucoup de retours positifs sur cette fonctionnalité, donc j’aimerais vraiment l’utiliser à nouveau si elle correspond au concept du prochain titre.

Des surprises pour les 25 ans de la saga Atelier

La franchise fête ses 25 ans cette année. En tant que producteur, quel est votre souvenir le plus marquant concernant la série Atelier ?

Junzo Hosoi : Je pense que travailler avec les différents illustrateurs a eu le plus grand impact sur moi, j’ai beaucoup de bons souvenirs de notre travail ensemble.

D’Atelier Marie en passant par Mana Khemia, la série est toujours debout. Comment expliquez-vous cette longévité ? N’avez-vous pas peur d’avoir exploré toutes les possibilités ?

Junzo Hosoi : Merci pour le compliment, je suis vraiment content que la série ait été si bien reçue toutes ces années. Je pense que la raison pour laquelle les gens aiment la série varie d’une personne à l’autre. Certains joueurs apprécient les personnages, le système de synthèse et les batailles, tandis que d’autres apprécient un monde spécial dans lequel ils peuvent surmonter n’importe quel obstacle. Ce sur quoi nous mettons vraiment l’accent, c’est d’inclure de nombreux éléments dans le jeu qui permettront aux gens de se sentir réconfortés et heureux.

Peut-on s’attendre à des événements ou autres surprises cette année pour cet anniversaire après la sortie d’Atelier Sophie 2 ?

Junzo Hosoi : Nous travaillons sur plusieurs nouveaux projets pour célébrer le 25e anniversaire de la série Atelier, à commencer par Atelier Sophie 2, alors attendez-vous à plus d’informations prochainement !

Vous avez récemment annoncé une collaboration avec Tales of Arise, pouvez-vous nous en dire plus sur la forme qu’elle prendra dans Atelier Sophie 2 ?

Junzo Hosoi : Attendez-vous à plus de détails à ce sujet dans une future annonce.

Quel est votre personnage préféré, personnellement, dans toute la série Atelier ? Et pourquoi ? Et votre épisode préféré, en tant que joueur ?

Junzo Hosoi : Il y a tellement de personnages formidables dans la série Atelier qu’il est vraiment difficile d’en choisir un seul. Dans Atelier Sophie 2, mon personnage préféré devrait être Ramizel. Elle est une dirigeante dans la ville de Roytale, où se déroule l’histoire, et elle agit en quelque sorte comme une grande sœur pour Sophie et Plachta. Elle a également un secret qui est révélé au cours de l’aventure, donc si vous regardez sa relation avec Sophie et ses amis pendant l’histoire, je pense que vous pouvez profiter encore plus du jeu.

Nous remercions monsieur Junzo Hosoi pour avoir répondu à nos questions. Même si chez nous la franchise a toujours ce statut de « jeu de niche », elle a su charmer de nombreux joueurs et joueuses grâce à ses mécaniques uniques en matière d’alchimie et la bonne humeur qui se dégage de chaque opus grâce aux différents personnages.

Un élément justement souligné par le producteur dans cette échange et qui se démarque des autres J-RPG où l’on retrouve souvent les même codes en matière de fan-service. On peut aussi rappeler qu’en effet, les nombreux illustrateurs qui se sont succédés ont également permis de renouveler l’identité visuelle de la série qui reste tout de même scotché à son univers anime/manga.

En attendant la sortie de Atelier Sophie 2 : The Alchemist of the Mysterious Dream prévue pour le 25 février prochain sur PC, PS4 et Switch, vous pouvez retrouver notre dernier aperçu sur le titre.