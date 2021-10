Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream – Notre interview avec Junzo Hosoi

L’annonce est assez surprenante mais après Atelier Ryza 2, le studio Gust revient à un à de ces précédents titres pour lui donner une suite avec Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream. Une célébration pour une série qui fêtera ses 25 ans en 2022. Peu avant l’annonce officielle, nous avons pu interviewer monsieur Junzo Hozoi qui est à la tête du studio Gust en plus d’être producteur sur ce futur titre.

Détails sur le jeu et avenir de la série

Ravi de vous rencontrer. Pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs ?

Ravi de vous rencontrer. Je suis Junzo Hosoi du studio Gust chez Koei Tecmo Games. Je suis à la tête de Gust, et je suis le producteur de la série Atelier depuis Atelier Lydie & Suelle : The Alchemists and the Mysterious Paintings. Je suis également producteur de la série Blue Reflection.

Atelier Sophie 2 est une assez grosse surprise pour le prochain opus de la série. Pourquoi êtes-vous revenu à une ancienne protagoniste après Atelier Ryza 2 ?

La série Atelier fêtera ses 25 ans l’année prochaine. En l’honneur de cette année historique, nous réfléchissions au type de titre que nous pourrions mettre en avant pour servir de « titre d’ouverture » afin de lancer cette célébration.

La série Atelier est le résultat d’une progression constante avec nos fans, nous avons donc réexaminé nos titres passés et la façon dont les joueurs ont réagi sur les réseaux sociaux, les résultats des sondages de popularité en ligne, etc. De plus, la décision de reprendre une ancienne protagoniste était basée sur l’accueil très positif après Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout, nous avons donc commencé à envisager de créer une histoire avec Sophie et Plachta.

De plus, dans Atelier Sophie, Sophie était une alchimiste novice, puis dans Atelier Firis elle était un professeur en alchimie, et enfin dans Atelier Lydie & Suelle, elle est devenue une alchimiste ayant atteint un niveau extraordinaire. Évidemment, au cours de cette croissance, Sophie et Plachta ont eu de nombreuses expériences. Nous avons donc pensé que pouvoir montrer une de ces périodes en tant que suite serait vraiment amusant et plein de surprises, et c’est à ce moment-là que nous avons décidé de choisir Sophie comme protagoniste.

Est-ce que cela marque le retour de Yuugen et NOCO pour le chara-design et les illustrations ?

Oui, les personnages principaux de Atelier Sophie 2 seront conçus par NOCO et Yuugen.

Pouvez-vous être plus précis en ce qui concerne le nouveau système de combat avec les 2 équipes jouant en même temps ? Peut-on espérer une sorte de synergies entre elles ?

Je ne peux pas trop rentrer dans les détails mais cette fois, le système de combat sera « du combat au tour par tour à liaisons multiples » et comme vous pouvez l’imaginer par le nom, lier les membres du groupe sera un point clé des affrontements.

Le choix des combats sans chargement ou écran séparé est assez surprenant pour la franchise. Qu’est-ce que cela change en matière d’exploration ? Aurons-nous quelque chose de vraiment différent comparé à Atelier Ryza 2 ?

Nous ne voulions pas que l’immersion soit interrompue lorsque les joueurs explorent une zone donc nous voulions que le passage entre l’exploration et le combat soit harmonieux. C’est pourquoi nous avons décidé d’implanter ces combats sans transitions. Concernant l’exploration, veuillez s’il vous plait attendre de futures mises à jour pour plus d’informations !

Même question à propos de l’alchimie. Est-ce que le système sera similaire à celui d’Atelier Ryza 2 ou bien de celui des jeux de la l’arc « Mysterious » ? Ou encore quelque chose de nouveau peut-être ?

La synthèse est basé sur le système de puzzle utilisé dans l’arc Mysterious, les matériaux sont placés sur un plateau puis ils sont synthétisés (ndlr : il s’agit d’un plateau à plusieurs cases où chaque ingrédient correspond à une forme pouvant remplir des parties de ce plateau et débloquer des bonus présents au sein de certaines cases).

Cette fois, un nouveau « plateau restreint » a été ajouté. Dans le premier Atelier Sophie, en sélectionnant un chaudron alchimique, les résultats de la synthèse changeaient, et « ce plateau restreint » est un système similaire à ça. Le plateau restreint est un plateau qui offre plus de challenge, comme avoir plusieurs cases où les matériaux ne peuvent pas être placés, mais peut synthétiser des créations avec des caractéristiques plus élevées qui ne peuvent pas être créés par une synthèse classique.

Avec Atelier Ryza 2 et Atelier Sophie, nous avons des protagonistes plus expérimentés et matures ? Est-ce que cela est un nouveau standard pour la série ?

Non, avec Atelier Ryza 1 & 2, je voulais déjà faire ce genre de concept, à savoir suivre un même protagoniste sur la durée. Je pense que les 2 options sont possibles, on peut avoir des jeux comme les précédents Atelier et d’autres avec le retour de certains protagonistes.

Est-ce que cela veut dire que l’on peut espérer voir d’autres anciens protagonistes ? Ceux des séries Arland ou Dusk par exemple ?

Je considère la série Atelier comme une série étant modelée avec les fans, donc s’il y a des gens qui le demandent… !

Dans cette ère des nouvelles générations de consoles, comment voyez-vous le futur de la série ?

Dans ma tête, je pense que nous pouvons faire plus afin que les résultats de la synthèse aient un impact sur beaucoup d’autres choses, mais c’est à peu près tout pour l’instant.

Est-ce que vous pensez que la Switch peut être la nouvelle plateforme forte pour la série ? Pouvez-vous d’ailleurs nous partager votre perception concernant la réception d’Atelier Ryza 2 ?

Switch, PlayStation et Steam sont toutes des plateformes importantes pour le moment. Concernant Atelier Ryza 2, franchement j’étais vraiment heureux de la réception positive dans le monde entier. Ce fut une expérience très importante pour tout le studio Gust, y compris moi-même. C’est grâce à tous les joueurs. Nous remercions vraiment tout le monde.

D’ailleurs nous étions très heureux de la localisation française. Peut-on espérer la même chose pour Atelier Sophie 2 ?

Pour l’instant, il n’y a aucun plan pour une localisation en français.

Avez-vous déjà une idée de ce que vous allez faire pour le futur de la série ? Avez-vous déjà un autre opus en tête ou est-ce trop tôt ?

En ce moment, nous sommes en plein dans le développement d’Atelier Sophie 2, c’est donc ce sur quoi je me concentre. Mais bon, parfois j’ai cette vague pensée que je ne veux pas que l’histoire de l’été se termine tout de suite…

Avez-vous une anecdote particulière concernant Atelier Sophie que vous aimeriez partager ?

Quand je développe des jeux, j’ai l’impression d’être dans un rêve. Et parfois ça va trop loin, et je développe des jeux même quand je dors, et dans mes rêves je me demande souvent lequel est réel. Désolé, ce n’est pas une histoire drôle, plutôt l’histoire d’une personne troublée.

De notre côté nous avons apprécié ce dernier petit détail qui montre en quelque sorte le degré d’implication que peut avoir une personne en charge d’un développement de jeu. Nous remercions Junzo Hozoi d’avoir répondu à toutes nos questions. Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream sortira le 25 février 2022 sur PC (via Steam), Switch et PS4.