Tales of Arise et Atelier Sophie 2 prévoient une collaboration pour leur anniversaire commun

Aussi inattendu que cela puisse paraitre, Tales of Arise et Atelier Sophie 2 prévoient de collaborer à l’occasion d’un anniversaire qu’ils partagent, à savoir les 25 années de leur licence respective.

On peut déjà voir les costumes

Annoncé via les comptes twitter officiels japonais de Tales of Arise et du studio Gust, les deux licences vont en effet collaborer à l’occasion de leurs 25eme anniversaires. On ne sait pas grand-chose si ce n’est qu’il y’aura des interviews et des illustrations inédites mélangeant les deux univers. On imagine aisément des costumes pour les héros des deux JRPG, mais on ne dit pas non à des cameos in-game.

On comprend que les deux parties veulent laisser du temps puisque, contrairement à Tales of Arise qui est déjà sorti, Atelier Sophie 2 : The Alchemist of the Mysterious Dream est actuellement en pleine communication. En effet, le titre ne sortira que le 25 février prochain.

Il ne reste plus qu’à patienter pour en savoir plus, mais en tout cas, l’union de ces grandes licences du JRPG fait chaud au cœur. D’ailleurs Tales of Arise a récemment eu droit à une collaboration avec Sword Art Online. Il semble que Bandai Namco veuille pousser la chose à l’image de tous ces jeux qui multiplient les « featuring » à l’image Fortnite avec Naruto encore très récemment.