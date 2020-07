Animal Crossing New Horizons : La mise à jour 1.4.0 dispo, les détails

On nous l’avait annoncé plus tôt dans la semaine, Animal Crossing New Horizons écope d’une nouvelle mise à jour, la version 1.4.0. Gratuite au téléchargement, celle-ci apporte quelques nouveautés avec notamment la sauvegarde de sa partie en ligne ou encore la présence de Serena. Voici toutes les nouveautés.

Tout savoir sur la mise à jour 1.4.0

Nintendo confirme donc la disponibilité de la mise à jour 1.4.0. Vous pouvez dès maintenant la télécharger, l’installer et profiter des ajouts. Si cela n’a pas été fait automatiquement, appuyez sur les options du logiciel pour rechercher ladite mise à jour. Celle-ci apporte :

Un nouvel événement saisonnier lié aux Feux d’artifices

De nouveaux articles saisonniers à durée limitée au Nook Shopping

Une nouvelle fonctionnalité à l’application Camera du Nook Phone

L’arrivée de Serena, permettant de dormir dans un lit pour voyager lors de vos rêves et découvrir les îles d’autres joueurs

De nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées au portail des motifs personnalisés avec la possibilité de rechercher par nom ou par type de dessin mais aussi de créer une liste de créateurs favoris

La sauvegarde cloud arrive : il s’agit d’un système d’archivage qui vous permet de sauvegarder votre île et donc votre partie sur les serveurs de Nintendo via une connexion Internet. Seuls les abonnés Nintendo Switch Online peuvent en profiter

Les lunettes amusantes correspondent désormais aux variations de couleur de la peau du joueur

Plusieurs ajustements apportés pour améliorer l’expérience de jeu

Si vous souhaitez en savoir plus sur les nouveautés, cela tombe bien. On vous propose un article complet sur Serena et le Monde des rêves mais aussi comment utiliser la sauvegarde cloud et l’archivage. Rappelons que Animal Crossing New Horizons est disponible sur Switch.