Animal Crossing New Horizons voit le retour de Serena grâce à sa mise à jour 1.4.0. On vous explique tout sur cette spécialiste des rêves qui vous permet de partager votre île en ligne et de visiter celles des autres à n’importe quel moment, même sans les avoir en amis. Attention, l’abonnement Nintendo Switch Online est obligatoire pour utiliser cette fonction.

Comment débloquer Serena et accéder à la bibliothèque onirique ?

Contrairement aux autres personnages spéciaux, absolument aucune condition n’est nécessaire pour rencontrer Serena dans Animal Crossing New Horizons. Marie ne vous prévient même pas que l’expérience est désormais possible lors du premier bulletin insulaire après la mise à jour. Mais Serena vous envoie tout de même une lettre pour vous mettre sur la voie et même vous offrir un lit au cas où.

Pour rencontrer Serena, il suffit de se coucher dans son propre lit à l’intérieur de sa maison et de sélectionner l’option « Ça me ferait pas de mal. ». Car oui, on a testé dans les lits des voisins ou en posant un lit à l’extérieur et il ne se passe absolument rien.

Comment partager son île ?

Après le dialogue d’introduction de Serena, vous pourrez sélectionner l’option « Je veux partager un rêve.« . Animal Crossing New Horizons vous mettra en garde des données que vous allez alors rendre publiques.

Si vous acceptez, votre île sera alors envoyée sur les serveurs de Nintendo et vous recevrez votre code onirique. Si vous ne pensez pas à le noter à ce moment-là ou à prendre une capture, pas de panique, il apparait également sur votre passeport et sur l’application Carte du NookPhone.

En réalité, en partageant son île, on met à disposition des visiteurs une copie. Il n’y aura donc pas la moindre conséquence sur votre vraie île. Cela signifie également que les changements effectués ne seront pas présents sur la copie. Si vous voulez mettre à jour la version onirique de votre île, il faudra donc de nouveau la partager comme la première fois, mais attention, vous ne pouvez envoyer qu’une seule version par jour.

Comment visiter les îles des autres ?

Malheureusement pas de système de recherche, pour visiter l’île d’un joueur, il faudra forcément qu’il vous ait communiqué son code onirique. Si vous avez un code, vous pouvez vous coucher pour rejoindre Serena et choisir l’option « Je veux rêver. ».

Là, on vous demandera de rentrer un code onirique puis de confirmer qu’il s’agit bien du nom de l’île en question. Si c’est bon, vous vous retrouverez dans votre lit en plein milieu de la place de l’île visitée. Pour rentrer chez vous, il suffira de se recoucher au même endroit.

Pour palier au manque de moteur de recherche d’îles ou de recommandation, on vous invite à chercher sur Twitter ou sur les différentes communautés (telles que la section dédiée à Animal Crossing New Horizons de notre Discord par exemple). On suppose que des sites d’annuaires assez complets feront très bientôt leur apparition grâce au travail des fans.

Que peut-on faire dans un rêve ?

Le Monde des rêves est assez limité et il s’agit surtout d’une fonction pensée pour voir de ses propres yeux les créations d’autres joueurs d’Animal Crossing New Horizons. Votre inventaire est confisqué par Serena pendant la visite. Ce qui signifie pas de pêche ou de capture d’insectes même si une autre saison est en cours sur l’île visitée. Et si vous ramassez des objets, le jeu vous rappellera qu’on ne conserve pas dans la réalité les objets obtenus dans un rêve.

C’est aussi pour cette raison que les boutiques sont fermées et qu’ils n’y a pas de vendeurs ambulants lors d’une visite puisque cela ne servirait à rien. Le Bureau des résidents est lui aussi fermé mais le musée et les différentes maisons restent ouverts. Pour compenser l’absence de la boutique des Sœurs Doigts-de-fée, une borne de motifs personnalisés fait son apparition sur la place pour vous permettre d’emporter quelques créations.

L’inventaire vide pendant la visite signifie également que vous n’aurez ni perche, ni échelle. Donc si le propriétaire de l’île n’a pas mis assez d’infrastructures, vous ne pourrez donc pas visiter le moindre recoin. Mais si vous avez pensé à vous équiper d’un masque et d’une combinaison avant de vous coucher, vous pourrez tout de même nager et plonger.

Peut-on visiter sa propre île ?

Au départ, la question peut sembler stupide puisque pourquoi vouloir visiter une version limitée de son île ? Mais comme il s’agit d’une version ancienne de son île, il aurait pu être intéressant de sauvegarder son île avant des grands travaux pour faire un avant-après par exemple. Malheureusement, Serena détecte si vous avez utilisé votre propre code onirique et vous dit qu’il est impossible de se rendre visite à soi-même.

Retrouvez d’autres conseils et astuces dans notre guide Animal Crossing New Horizons.