Animal Crossing New Horizons gagne enfin une fonction essentielle grâce à la mise à jour 1.4.0 du jeu. En effet, jusqu’à présent, les sauvegardes n’étaient pas compatibles avec le Cloud de Nintendo permettant de récupérer sa progression en cas de problème avec sa Switch. Nintendo contourne le problème grâce à la fonction d’archivage de l’île disponible pour les abonnés Nintendo Switch Online et on vous explique tout dans ce petit guide.

Comment archiver et récupérer son île sur Animal Crossing New Horizons ?

Comment activer l’archivage de l’île ?

Pour activer l’archivage de l’île, il faut lancer Animal Crossing New Horizons avec un compte ayant déjà utilisé le jeu et qui a accès au service Nintendo Switch Online. Une fois sur l’écran-titre, il faut appuyer sur le bouton – pour accéder aux paramètres du jeu.

Tom Nook apparaîtra avec son menu habituel qui voit désormais l’apparition de l’option « L’archivage de l’île ?« . Il faut la sélectionner pour activer l’option ou demander plus d’infos sur la fonction au président de Nook Inc.

Si vous souhaitez activer l’archivage, l’option à choisir est « Active l’archivage !« . Là, Tom Nook se mettra à vous expliquer le principe du service et comment l’utiliser.

Une fois son petit discours terminé, il vous demandera de confirmer l’activation de l’archivage, ce qui se fait en choisissant l’option « Oui, oui, activation ! ». L’opération démarre et le jeu retourne à l’écran-titre.

Qui peut utiliser la fonction d’archivage de l’île ?

De façon surprenante, n’importe quel joueur de la console, qui a déjà utilisé Animal Crossing New Horizons sur son compte, peut utiliser l’archivage de l’île qui n’est donc pas réservé au délégué insulaire. La limite, c’est qu’il faudra tout de même que le compte du joueur en question soit abonné au service Nintendo Switch Online. Et l’utilisateur qui active l’archivage sera aussi celui qui devra s’occuper de récupérer l’île sur la nouvelle console.

Quand s’effectue l’archivage de l’île ?

Une fois activé, l’archivage s’effectue automatiquement et de manière automatique. L’opération peut se faire n’importe quand, même quand la Switch est en veille mais il faut tout de même qu’Animal Crossing New Horizons ne soit pas en cours d’utilisation. Pensez donc à quitter le jeu après savoir sauvegardé votre partie.

Comment savoir si mon île a bien été archivée ?

Quand l’archivage a été activé, la date et l’heure du dernier upload de sauvegarde s’affiche en bas à gauche de l’écran-titre. Si vous y voyez une date et une heure récente, tout va bien, sinon quittez le jeu et attendez un peu que l’opération se fasse.

Comment récupérer son île ?

C’est là que cela devient étrange puisqu’il n’y a pas d’option pour récupérer son île directement. Le site d’assistance de Nintendo dit simplement qu’il faudra contacter le Service Après-Vente pour leur demander de restaurer sa sauvegarde.

A quoi sert l’archivage de l’île ?

Il s’agit d’une opération compliquée avec laquelle on ne peut donc pas jouer. La fonction n’est donc pas faite pour pouvoir transférer comme on veut son île d’une console à l’autre, un outil prévu pour cela sortira plus tard dans l’année. Impossible aussi d’utiliser la récupération de l’île après s’être amusé avec la terraformation. Il s’agit uniquement d’un moyen d’envoyer son île à Nintendo pour pouvoir demander une récupération.

Retrouvez d’autres astuces et conseils dans notre guide Animal Crossing New Horizons. Vous pouvez également rejoindre la partie dédiée au jeu sur notre Discord, pour demander des précisions sur l’archivage de l’île par exemple.