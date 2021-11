Avec la mise à jour 2.0 d’Animal Crossing New Horizons, le jeu a accueilli plusieurs nouveautés, tels que les arrêtés insulaires. Mais l’une des fonctionnalités majeures, c’est l’arrivée de la cuisine. Eh oui, il est maintenant possible de concocter de bons petits plats et de déguster des gratins, boire des soupes ou encore apprécier un smoothie. Si vous n’êtes pas très familiers avec ça, on vous explique tout ce qu’il faut savoir.

Comment débloquer la cuisine ?

Tout d’abord, pour utiliser cette nouvelle fonctionnalité, il faut bien sûr la débloquer. Pour cela, rendez-vous tout simplement au Bureau des Résidents et utiliser le Terminal Nook. Achetez ensuite « Recettes Créations + » pour 2 000 Miles Nook. Une fois que c’est fait, votre application Créations se changera automatiquement en Créations + pour vous permettre de faire de bons petits plats.

Comment cuisiner ?

Une fois que vous avez accès à l’application mise à jour, vous pouvez cuisiner. Pour cela, il faut réaliser la même démarcher que pour la fabrication d’objet. Sauf qu’ici, il ne faut pas d’établi mais une Cuisine en Pierre Naturelle. Bonne nouvelle, le plan est automatiquement donné lorsque vous débloquez la Recette Créations +. Utilisez un établi et il faudra utiliser les matériaux suivants pour la construire :

Pierre x 30

Argile x 15

Pépite de Fer x 10

Comment débloquer toutes les recettes dans Animal Crossing ?

Maintenant que vous avez la possibilité de faire de la cuisine, il faut cependant avoir des recettes. Cela fonctionne plus ou moins comme les plans traditionnels. Au départ, sachez que vous en débloquerez automatiquement 8 dès que vous avez accès à la cuisine. Puis, vous pouvez en acheter six autres à la boutique Nook.

Pour le reste, c’est en jouant à Animal Crossing. Voici une liste non exhaustive de comment avoir des recettes de cuisine :

En pêchant : Vous pouvez parfois avoir des idées en fonction de ce que vous pêchez (par exemple, en pêchant un chinchard, vous pouvez débloquer « chinchard frit »)

: Vous pouvez parfois avoir des idées en fonction de ce que vous pêchez (par exemple, en pêchant un chinchard, vous pouvez débloquer « chinchard frit ») Dans les bouteilles échouées sur votre plage…

sur votre plage… … ou lors de vos expéditions avec Amiral sur les nouvelles îles

sur les nouvelles îles En explosant des ballons

En regardant un voisin cuisiner : en allant chez un habitant, vous pouvez apprendre des recettes si vous le voyez concocter quelque chose

en allant chez un habitant, vous pouvez apprendre des recettes si vous le voyez concocter quelque chose Auprès des personnages : Racine ou encore Porcelette peuvent parfois vous envoyer des recettes par courrier (Porcelette peut par exemple donner la recette « Lot de conserves de bambous » si vous lui avez acheté des navets). Robusto vous donnera également une recette après avoir côtoyé le café plusieurs jours.

Pour connaître la liste complète des recettes, certains sites anglais ont réussi à les lister.

Comment avoir les ingrédients ?

Avec la cuisine sont arrivés de nouveaux ingrédients. Certains étaient déjà connus, comme la citrouille, mais n’avaient pas la même utilité. Pour en avoir, il faut soit les acheter à Racine, soit lors de vos expéditions avec Amiral. N’hésitez pas à prendre des pousses et à les cultiver. Comme les fruits, cela repousse, donc faites-vous un petit champ pour cultiver vos propres ingrédients !

Voici la liste des ingrédients connus :

Blé

Carotte

Pomme de Terre

Tomate

Canne à sucre

Citrouille

Bien sûr, il ne faut pas que ces ingrédients pour préparer des recettes mais il s’agit des ingrédients de base et que l’on peut aussi faire pousser. Ensuite, il faudra parfois d’autres ingrédients, comme du poisson, ou des fruits.

