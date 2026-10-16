Ancestors: The Humankind Odyssey poursuit son évolution sur l’Unreal Engine 5 avec une mise à jour surprenante

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On le croyait trop occupé sur l’accès anticipé de 1666: Amsterdam, mais Panache Digital Games a décidé de faire un pas de côté pour revenir sur le titre qui a lancé le studio. Ancestors: The Humankind Odyssey est aujourd’hui de retour dans une nouvelle version, éditée par Fictions (nouvelle entité basée sur les cendres de Private Division), avec un remaster qui ne dit pas son nom et qui a le mérite d’être gratuit.

Ancestors : The Humankind Odyssey illustration
Ancestors: The Humankind Odyssey // Source : Panache Games

La mise à niveau sera gratuite

Ne vous attendez pas à d’énormes nouveautés ici, si ce n’est que cet Ancestors: The Humankind Odyssey passe sur l’Unreal Engine 5 au lieu de la quatrième mouture. De quoi donner une nouvelle perspective sur le jeu, d’autant plus que le titre a été optimisé pour les consoles de dernière génération au passage. Et pour la Switch 2 d’ailleurs, car un portage est aussi à l’horizon et sortira en même temps.

Parmi les quelques nouveautés attendues ici, on parle d’un mode Photo enrichi avec de nombreux paramètres à régler, mais aussi d’une nouvelle narration façon documentaire. Et ce bien entendu sans parler des quelques correctifs de bugs et autres améliorations qui rendront l’expérience plus agréable.

Le plus beau dans tout cela, c’est que vous n’aurez pas besoin de repasser à la caisse pour cette version si vous possédez le jeu de base. Cette mise à jour d’Ancestors: The Humankind Odyssey sera disponible gratuitement pour tous les utilisateurs, même sur PC où le jeu sera également amélioré. Ce remaster sera disponible dès le 8 décembre prochain sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.

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Jaquette d'Ancestors : The Humankind Odyssey
Ancestors : The Humankind Odyssey
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Date de sortie : 27/08/2019

Calendrier des sorties jeux vidéo octobre 2026

Comme chaque année, la rentrée réserve un bon tunnel de sorties. Celle-ci ne dérange pas à la règle, en atteste la belle liste de septembre. Un sentiment d’autant plus renforcé par le fait que tout le monde veut éviter GTA VI qui sortira le moins prochain. Voyons ensemble tous les jeux vidéo à venir en octobre 2026. Quelles sont les sorties à retenir en octobre 2026 ? Avant de vous faire la liste jeu par jeu, voici d’abord une sélection en vidéo. Dans celle-ci, on revient sur les rendez-vous à ne pas manquer, comme le nouveau Final Fantasy qui permettra de patienter jusqu’à Revelation, le grand retour de Gears of War ou encore un nouveau jeu Star Wars. On n’oubliera pas évidemment Phantom Blade Zero en fin de mois et moult portages du côté de Nintendo. La liste de toutes les sorties jeux vidéo d’octobre 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée aux sorties jeux vidéo d’octobre 2026. 1er octobre Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2) Ghost of Yōtei…

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