Ancestors: The Humankind Odyssey poursuit son évolution sur l’Unreal Engine 5 avec une mise à jour surprenante

La mise à niveau sera gratuite

Ne vous attendez pas à d’énormes nouveautés ici, si ce n’est que cet Ancestors: The Humankind Odyssey passe sur l’Unreal Engine 5 au lieu de la quatrième mouture. De quoi donner une nouvelle perspective sur le jeu, d’autant plus que le titre a été optimisé pour les consoles de dernière génération au passage. Et pour la Switch 2 d’ailleurs, car un portage est aussi à l’horizon et sortira en même temps.

Parmi les quelques nouveautés attendues ici, on parle d’un mode Photo enrichi avec de nombreux paramètres à régler, mais aussi d’une nouvelle narration façon documentaire. Et ce bien entendu sans parler des quelques correctifs de bugs et autres améliorations qui rendront l’expérience plus agréable.

Le plus beau dans tout cela, c’est que vous n’aurez pas besoin de repasser à la caisse pour cette version si vous possédez le jeu de base. Cette mise à jour d’Ancestors: The Humankind Odyssey sera disponible gratuitement pour tous les utilisateurs, même sur PC où le jeu sera également amélioré. Ce remaster sera disponible dès le 8 décembre prochain sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.