Among Us : La nouvelle map The Airship sera disponible le 31 mars

La nouvelle map pour Among Us est attendu au tournant par des millions de joueuses et de joueurs dans le monde. Le studio Innersloth l’avait bien compris et avait demandé aux fans un peu de patience, étant donné que malgré le succès du jeu, les développeurs du jeu restaient peu nombreux. Heureusement, l’attente touche à sa fin.

Enfin une date pour cette carte

C’est désormais acté, la nouvelle map The Airship pour Among Us arrivera le 31 mars prochain. Il s’agira d’une mise à jour qui sera gratuite pour tout le monde, et qui apportera de nouvelles tâches à effectuer, la possibilité de choisir la pièce où vous démarrez, des améliorations de modération etc.

Le studio explique alors qu’en dehors du manque d’effectifs et de tout le raz-de-marée qui les a déstabilisé autour du jeu, l’arrivée de la version Switch du jeu a amené un peu de retard pour cette mise à jour. Il précise que la map était finie il y a pas mal de temps mais qu’il y avait de nombreux bugs à corriger, et qu’il n’était pas question de sortir cela précipitamment.

Rendez-vous le 31 mars pour découvrir cette nouvelle map dans Among Us, qui devrait faire pas mal de bruit au sein de la communauté.