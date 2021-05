Among Us : Limited Run Games va proposer une édition collector du jeu

Limited Run Games nous a souvent fait bénéficier de sympathiques éditions collectors pour les jeux à plus petits budgets qui n’en possédaient pas, ou ceux simplement sortis en dématérialisé. C’est cette fois-ci au tour d’un des jeux les plus populaires de 2020, Among Us, d’avoir droit à son collector, qui devrait en faire craquer plus d’un.

🚨 EMERGENCY MEETING🚨

Among Us is hitting the Limited Run Games store! Each Collector's Edition will include exclusive Among Us merch and codes to the game on Steam and the Epic Store.

Get yours in a six-week pre-order starting May 11 at 10 AM ET. Impostors need not apply. pic.twitter.com/litk4JwnJE

— Limited Run Games (@LimitedRunGames) May 5, 2021