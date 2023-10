American Arcadia : Le jeu façon Truman Show des créateurs de Call of the Sea sortira finalement en novembre

On le pensait disparu. American Arcadia n’a pas fait parler de lui depuis maintenant presque un an et on se demandait où était passé ce nouveau jeu de la part des créateurs de Call of the Sea. Le studio Out of the Blue Games nous avait pourtant permis d’essayer ce grand Truman Show façon jeu vidéo lors d’une démo qui nous avait laissé de bonnes impressions, même si l’on comprenait que le développement était encore loin d’être terminé. C’est donc avec surprise que l’on apprend que le titre sortira finalement dans un gros mois.