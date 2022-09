Aperçu American Arcadia – Un jeu d’aventure à la Truman Show qui donne envie

Après la sympathique expérience lovecraftienne avec Call of the Sea, le studio madrilène Out of the Blue Games change totalement d’ambiance avec American Arcadia. Effectivement, le titre nous envoie dans une cité rétrofuturiste où les habitants ne sont même pas au courant de jouer dans un grand reality show. Et lors de cette Gamescom 2022 qui s’est clôturée il y a un petit moment, nous avons pu poser nos mains sur ce jeu d’aventure pas comme les autres qui pourrait surprendre.

Conditions de l’aperçu : Nous avons joué à la démo d’American Arcadia durant une demi-heure. La version que nous avons essayée semblait être un peu plus ancienne, car il s’agissait d’un prototype. Le jeu a été testé sur PC à la manette.

D’un côté Trevor, dans une perspective 2.5D

La grosse particularité d’American Arcadia est qu’il y aura deux types de gameplay, à commencer par celui de Trevor Hills. Notre personnage, qui n’est au début absolument pas au courant d’être dans un immense reality show à la Truman Show, va évoluer dans un jeu de plateforme en 2.5D. D’ailleurs, les développeurs ont beaucoup apprécié l’excellent Inside, et ils s’en s’ont d’ailleurs directement inspiré. Trevor progressera donc en défilement horizontal, et sera confronté de manière générale à des puzzles pour progresser. Ici, ces fameuses énigmes ne seront pas non plus extrêmement difficiles, les développeurs voulant rendre le jeu plus accessible que leur premier titre, Call of the Sea.

A propos de ces puzzles, ceux présentés dans la démo consistaient en règle générale à pousser quelques caisses pour atteindre des endroits inaccessibles. Néanmoins, la démo devenait un peu plus intéressante lorsque Trevor fait la rencontre d’une certaine Angela Solano, et notre héros pouvait par la suite utiliser la caméra de notre autre protagoniste afin de diriger d’autres mécanismes, et ainsi pouvoir progresser. Cela permettait en somme une dualité intéressante entre les deux personnages, et propose pour le coup des puzzles bien ficelés. Cela dit, des couacs subsistaient encore sur ce qu’il fallait parfois faire, la faute à une indication des objets parfois floue à cause d’une perspective discutable.

Cela dit, les développeurs en sont complètement conscients et songent à corriger cela, le titre étant encore en phase de prototype pour le moment. Pour le reste, les séquences avec Trevor contiendront également de la plateforme. Ici, il fallait échapper aux intercepteurs qui vous poursuivaient et il fallait sauter d’immeuble en immeuble, mais également utiliser la caméra d’Angela afin d’activer une grue pour traverser, et forcément empêcher les forces de l’ordre de vous poursuivre. Et on en revient encore au point abordé un peu plus haut : la mécanique de la grue était elle aussi douteuse, et le timing beaucoup trop serré pour empêcher la police de nous courser, ce qui nous a forcé à recommencer la séquence trois à quatre fois. Il faudra ainsi vraiment fignoler cet aspect là d’ici la sortie du soft. Toutefois, vu que le titre est encore dans sa phase prototype, il y a fort à parier que le produit final sera mieux calibré. Du moins, on l’espère.

De l’autre Angela, dans une vue FPS en 3D, et une direction artistique intéressante

Du côté d’Angela, nous sommes un peu plus sur un « retour à la réalité », avec une perspective FPS traditionnelle. Sur cette nouvelle séquence de gameplay, nous avions donc Angela qui devait justement aider Trevor à se sortir d’une situation périlleuse en retrouvant et désactivant des caméras.

Pour ce faire, il fallait retrouver les endroits indiqués sur des photos afin de détruire les fameuses caméras, et enfin contrôler à nouveau Trevor. Globalement, que ce soit du côté d’Angela comme Trevor, American Arcadia se voudra on le répète accessible au niveau des puzzles. Nous serons donc très loin du niveau un peu élevé des énigmes de Call of the Sea, pour que le joueur ne se sente pas trop frustré sur la longueur. En tout cas, le tout s’annonce prometteur malgré quelques couacs sur le gameplay. On espère par ailleurs que les phases avec Angela soit plus variées sur le jeu final.

Pour le reste, sur le côté purement artistique, American Arcadia sera parti pour faire vraiment des merveilles. Le soft adopte un style cartoon et très années 70, pour un résultat qui pour l’heure est plutôt plaisant. La démo nous a quand même laissé apercevoir pas mal de décors différents, et nous avons bon espoir d’en voir encore plus sur sa version définitive. Ce côté rétro-futuriste nous a bien plu sur cette démo, et nous sommes déjà impatients de jouer à sa version finale. Evidemment, nous sommes aussi curieux d’en savoir plus sur le teneur de sa narration, qui nous a parue prometteuse étant donné qu’elle s’inspire de pas mal de films comme The Truman Show, voire The Island.