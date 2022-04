American Arcadia : Le nouveau jeu des créateurs de Call of the Sea s’offre un premier teaser

Après nous avoir proposé le très bon jeu d’aventure lovecraftien Call of the Sea fin 2020 sur PC et consoles Xbox puis sur PS4 et PS5 en mai 2021, Out of the Blue et Raw Fury ont à nouveau décidé de s’associer afin de concevoir un projet inédit intitulé American Arcadia, un titre qui nous invitera à « découvrir les dessous d’une téléréalité utopique mortelle. »

Plus d’infos lors du Summer Game Fest

Combinant à la fois le gameplay d’un platformer en 2.5D et celui d’un puzzle-game en 3D et en vue à la 1ère personne incluant notamment des phases de piratage, d’exploration, d’infiltration et d’énigmes à résoudre, la production du studio espagnol met en scène le personnage à la vie inintéressante et quelconque au possible de Trevor Hills.

Guidé du jour au lendemain par une mystérieuse voix, le protagoniste va devoir tout faire pour s’échapper d’American Arcadia, une émission de téléréalité populaire des années 70 dans laquelle ne pas être le chouchou du public signifie être condamné à mort. D’après les développeurs, cette aventure jouable en solo intègrera une histoire présentée « sous forme de documentaire avec des interviews et des interrogatoires des personnages par la police » au cours de notre progression.

Côté casting, le doublage original promet de « donner vie aux personnages d’American Arcadia » par l’intermédiaire des voix de Yuri Lowenthal (Marvel’s Spider-Man, Marvel’s Spider-Man 2, Prince of Persia : Les Sables du Temps, Call of the Sea), Krizia Bajos (Cyberpunk 2077, League of Legends) et Cissy Jones (Firewatch, Life is Strange, Call of the Sea).

American Arcadia semble prévu pour sortir uniquement sur PC via Steam à une date inconnue pour le moment. Plus d’informations sur le titre seront partagées à l’occasion du Tribeca Game Festival, événement qui se déroulera le 10 juin prochain dans le cadre du Summer Game Fest organisé par Geoff Keighley.