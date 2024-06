Quand aura lieu le Prime Day 2024 ?

C’est désormais officiel : le Prime Day d’Amazon est de retour cet été pour faire le plein de bons plans. Il se situera un peu en décalé des soldes puisque ces dernières commencent dès ce mercredi 26 juin, contrairement au mois de juillet pour l’offre d’Amazon.

Retenez donc bien la date : le Prime Day d’Amazon aura lieu du 16 juillet à 00h01 jusqu’au 17 juillet à minuit. C’est durant cette période que des milliers de réductions seront activées sur le site marchand.

Quels sont les jeux offerts pour les abonnés Amazon Prime ?

Pour célébrer le lancement du Prime Day, Amazon veut frapper un grand coup avec sa sélection des jeux compris dans l’abonnement, histoire de convaincre de nouveaux adhérents. C’est pourquoi jusqu’au 16 juillet, 15 jeux seront ajoutés au catalogue Amazon Prime Gaming, à savoir :

Deceive Inc. – Déjà disponible

Tearstone: Thieves of the Heart – Déjà disponible

The Invisible Hand – Déjà disponible

Call of Juarez – Déjà disponible

Forager – 27 juin

Card Shark – 27 juin

Heaven Dust 2 – 27 juin

Soulstice – 27 juin

Wall World – 3 juillet

Hitman Absolution – 3 juillet

Call of Juarez: Bound in Blood – 3 juillet

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge – 11 juillet

Star Wars: Knights of the Old Republic II — The Sith Lords – 11 juillet

Alex Kidd in Miracle World DX – 11 juillet

Samurai Bringer – 11 juillet

Pour les récupérer, il faut obligatoirement être abonné au service Amazon Prime. Si vous comptez profiter du Prime Day, c’est donc un bon supplément qui permet de remplir votre bibliothèque.

Comment profiter du Prime Day ?

Le Prime Day, c’est quoi ? Pour celles et ceux qui découvriraient l’événement organisé par Amazon, il s’agit de la mise en place d’une période spéciale durant laquelle les abonnés Amazon Prime, et seulement eux, peuvent bénéficier de tas de réductions sur des nombreux produits, que ce soit sur de l’high-tech, des objets de la vie de tous les jours ou bien des jeux vidéo, ce qui nous intéresse le plus ici.

Si vous êtes abonnés, vous pourrez voir ces offres directement sur le site d’Amazon lorsque le Prime Day sera lancé. Et si vous n’êtes pas encore abonnés, vous pouvez profiter d’un essai gratuit que vous pourrez résilier une fois le Prime Day terminé, ce qui vous fera faire quelques économies.

Si vous décidez de vous abonner, il faudra payer Amazon Prime 6,99 € par mois ou 69,99 € par an. Pour ce prix, vous aurez accès au catalogue Prime Vidéo, ainsi qu’aux services Audible et Prime Gaming, ce dernier permettant de profiter de nouveaux jeux tous les mois.