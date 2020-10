Amazon Prime Day 2020 : The Last of Us Part II passe à 42,99 €

The Last of Us Part II est sans nul doute l’un des jeux qui aura le plus fait parler de lui cette année. Et si des millions de joueurs ont déjà mis la main dessus, d’autres attendaient une réduction intéressante pour découvrir cette suite. Pour ceux-là, Amazon brade le prix du jeu de Naughty Dog à l’occasion du Amazon Prime Day 2020.

Ellie casse les prix

On retrouve alors The Last of Us Part II au prix de 42,99 €, soit une réduction d’un peu moins de 30 €, quelques mois seulement après la sortie du jeu. Un tarif très intéressant pour le titre, qui est réservé aux membres Prime d’Amazon seulement, comme tous les jeux et produits soldés durant cette période.

