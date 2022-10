Accueil » Actualités » Age of Empires II: Definitive Edition et Age of Empires IV arriveront en 2023 sur Xbox One et Xbox Series X|S

Hier soir, la célèbre licence de jeux de stratégie en temps réel Age of Empires a fêté son 25ème anniversaire. A cette occasion, les équipes de Microsoft et de World’s Edge ont organisé un livestream permettant de faire un point sur son histoire ainsi que quelques annonces à propos de son avenir comme, par exemple, l’arrivée de la franchise sur mobiles.

Mais, parmi celles qui sont les plus importantes à retenir, on note forcément les sorties respectives d’Age of Empires II: Definitive Edition, le 31 janvier 2023, et d’Age of Empires IV, également l’an prochain sans plus de précisions pour le moment, sur Xbox One et Xbox Series X|S.

Quelques infos sur ces portages

Par l’intermédiaire du site Xbox Wire, le membre de World’s Edge Emm Bridle a déclaré que « nous (le studio) savions qu’apporter toute la complexité d’un jeu de stratégie en temps réel sur les consoles Xbox était une tâche énorme et que nous devions l’aborder avec prudence et réflexion. L’équipe a travaillé dur pour proposer une expérience agréable en utilisant une manette et qui enseigne aux joueurs comment y jouer sur Xbox. »

Il ajoute ceci : « Un nouveau didacticiel conçu spécifiquement pour cette nouvelle expérience utilisateur sur consoles aidera les joueurs à prendre leurs marques. Nous avons également ajouté une nouvelle IA qui permet de rendre la gestion des ressources dans un jeu de stratégie efficace et intuitive. » Reste maintenant à savoir si cela aura l’impact positif escompté au lancement et si le succès sera suffisamment au rendez-vous afin de donner aussi une chance à d’éventuels portages des versions remasterisées des épisodes I et III de la saga.

Pour rappel, Age of Empires II: Definitive Edition et Age of Empires IV sont disponibles depuis fin 2019 et 2021 sur PC. Lors des trois années qui ont suivi sa commercialisation, le premier a reçu environ une quarantaine de mises à jour apportant des nouveautés, des équilibrages, des améliorations et des correctifs divers et variés.

Aujourd’hui, le STR comprend un total de 83 maps différentes, 42 civilisations jouables en solo et en ligne, 34 campagnes solo, 10 modes multijoueur et 7 campagnes coopératives. Un contenu très dense et riche qui arrivera donc sur les plateformes Xbox dans trois mois.