Age of Empires II Definitive Edition : La DM World Cup 3 annoncée

Célébrant les 20 ans du jeu, Age of Empires II Definitive Edition a su susciter de nouveau l’intérêt autour de l’emblématique licence de RTS. Avec ses graphismes 4K, sa bande-son remasterisée et son nouveau contenu, cette nouvelle mouture a aussi relancé un autre pan particulièrement important à l’époque, sa scène compétitive. Place à la DM World Cup 3 qui approche à grands pas.

Un tournoi avec 10 000$ de cash prize

Age of Empires II est à nouveau sous les feux des projecteurs depuis qu’il est sorti en fin d’année dernière et voilà qu’un nouveau tournoi vient à nouveau relancer son intérêt compétitif. 10 000 dollars vont donc être mis en jeu et partagés entre les joueurs qui parviendront à avancer dans le tournoi de DM ou CAM en français (Combat à Mort). Le grand vainqueur pourra repartir avec 3 000 dollars en poche puisque c’est un tournoi essentiellement basé sur le 1 contre 1.

Les autres en seront pas en reste puisque le second aura droit à 2 000 dollars, le troisième à 1 500 et enfin, le quatrième à 1 000 dollars. Pour le reste de la somme, elle est partagée jusqu’à la 16 ème place. Il y a donc de quoi donner envie de tenter sa chance ! Après tout, la compétition est ouverte à tous.

Comment s’inscrire ?

Si vous souhaitez vous inscrire, il y a 128 places de disponibles mais déjà beaucoup d’inscrits, alors, ne tardez pas ! Vous pouvez foncer vous inscrire sur le site Aoezone. Il vous suffit de vous inscrire sur ce site communautaire et de répondre aux différentes questions demandées.

On vous demandera alors votre pseudo sur ledit site, un lien vers votre compte Steam, votre Discord et une capture d’écran montrant que vous avez un bon ping pour le matchmaking. A noter qu’il vous faudra avoir au moins joué 10 parties en classé sur le matchmaking de Age of Empires II Definitive Edition en DM. Le tournoi débutera au mois de juin et se terminera en août.

D’autres éditions s’étaient déjà produites auparavant où des joueurs comme TheViper, True, Jidba ou encore TheCode avait pu briller. Cette année, nous comptons un français et notre ancien rédacteur en chef adjoint (et désormais responsable de Derive Figurine), qui participera sous le pseudo DFcom_LyRiCs (connu par le passé sous le pseudonyme BsK_LyRiCs).

Bonne chance à vous si vous décidez de vous inscrire à ce tournoi que l’on doit à Microsoft qui participe au cash prize avec 5 000 dollars et à la communauté du jeu très engagé qui rajoute 5 000 de plus !

Qu’est-ce que le DM ou Combat à mort ?

Sur Aoe en général, le « RM » a toujours été le mode le plus connu et le plus joué mais le DM a lui aussi beaucoup de charme et propose surtout un grand intérêt pour ceux aimant les parties dynamiques. Effectivement, vous commandez à l’âge impérial, avec un certain nombre de ressources en stock et vous devrez ainsi construire rapidement votre armée et mettre à terre votre adversaire en mettant au point vos stratégies.

Si cela est simple sur le papier, votre économie tombera vite et il vous faudra gérer les assauts de votre ennemi tout en contrôlant et en construisant votre économie, en prenant le contrôle de la carte et en remportant les différents affrontements. Un mode dynamique, stratégique et où la moindre erreur peut coûter cher !