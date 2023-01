Age of Empires II Definitive Edition – Notre avis sur la version Xbox Series X|S

Épisode iconique de la licence (et du genre stratégie) s’il en est, Age of Empires II s’offrait un retour en grandes pompes sur PC en novembre 2019, sous la forme d’une Definitive Edition que nous accueillions plutôt chaleureusement dans nos colonnes. Un peu plus de trois ans plus tard, voici que le titre se prépare à débarquer sur Xbox Series X|S. Un portage qui a de quoi faire peur, puisque le RTS demeure, historiquement, très lié aux ordinateurs et leur maniabilité.

Mais pas de panique, les développeurs ont pensé à tout. Si vous êtes un habitué des versions PC de Age of Empires, il vous est possible de brancher un clavier et une souris sur votre console. Mais ce n’est pas tout, évidemment, puisque la maniabilité a été repensée pour permettre à ceux qui ne jurent que par la manette de trouver leurs marques. Vous ne nous croyez pas ? Eh bien laissez-nous vous parler de ce portage qui ne manque pas de qualités.

Conditions de test : Nous avons joué une petite vingtaine d’heures à cette version console sur Xbox Series X. Le temps de s’essayer au contenu scénarisé, boucler les tutoriels, mais aussi de réaliser plusieurs escarmouches en solo (le multijoueur n’étant pas encore disponible à l’heure où nous testions le jeu). À noter que cet article a été écrit par un novice sur la série.

Courbe d’apprentissage

Il faut dire ce qui est, Age of Empires II demeure une référence dans le milieu du RTS, encore aujourd’hui. Il a connu de nombreux mods, et sa version Definitive cumule un contenu tout simplement gargantuesque, en termes de civilisations disponibles et de possibilités, sans compter les mods. Si vous êtes novice sur la série, et même dans le genre plus généralement, alors il vous sera nécessaire de passer par la case tuto, sans quoi vous serez rapidement perdu.

Des tutoriels qui sont fournis par le soft, et plutôt bien réalisés de surcroît. Si les premières minutes sont évidemment fastidieuses, le temps de nous inculquer les fondamentaux, la suite est heureusement plus ludique. Ce qui n’empêche pas cette succession de guides jouables de durer assez longtemps, trop pour les joueurs les moins patients, qui auront tôt fait de se lancer dans une escarmouche en solo (ou en multi pour les plus téméraires).

Ce qui serait une erreur monumentale, évidemment. La courbe d’apprentissage n’est pas évidente à mesurer en premier lieu, et certains joueurs seront forcément tentés de passer ces séquences didactiques longuettes. Mais sans une connaissance suffisante du jeu et ses possibilités, impossible de prendre son pied sur Age of Empires II Definitive Edition. Et ce serait dommage de passer à côté de l’expérience pour peu qu’on ait des chances de l’apprécier.

Est-il nécessaire de rappeler que Age of Empires II est un jeu de stratégie vous proposant de faire s’affronter un grand nombre de civilisations ? Et pas uniquement dans de bêtes joutes à mort, bien que ce soit ce vers quoi tendra logiquement une grande partie des novices en premier lieu. Le titre propose une quantité astronomique de paramètres à prendre en compte, modifiables au besoin d’une partie, vous permettant de rendre chaque escarmouche unique.

Et ça tombe bien, car malgré les différents objectifs paramétrables, on serait tenté de penser que l’on fait toujours la même chose dans Age of Empires II, malgré le changement de civilisation. Or s’il est vrai qu’une routine s’installe une fois un certain nombre d’heures acquises, il l’est aussi que l’aspect addictif de ses affrontements rend la chose bien plus agréable qu’il n’y paraît en premier lieu. Mais aussi que la courbe d’apprentissage des mécaniques ne s’arrête pas à la fin des tutos.

Ainsi, il y a de nombreuses heures à passer sur le soft avant d’en être repus, ce qui est une excellente chose. Certains joueurs pourront lui reprocher son aspect multijoueur trop prononcé, et l’absence de campagne solo scénarisée digne de ce nom. Il possède bien des missions historiques, avec des dialogues et une progression définie, mais leur intérêt demeure limité. Cela dit, une fois qu’on a mis le doigt dans l’engrenage de ses escarmouches, il est difficile de l’en retirer…

PS2 / Xbox Series, même combat ?

Tout ce que nous venons de dire, finalement, vous pouviez l’apprendre en lisant un article sur la version PC du jeu. Mais ce qui nous intéresse plus spécifiquement ici, c’est bien sûr son portage sur consoles. Il est bon de rappeler que Age of Empires II a connu, en l’an de grâce 2001, une version PlayStation 2. Mouture aux possibilités amoindries, c’est un fait indéniable, mais permettant à ceux qui n’avaient pas d’ordinateur (ou pas assez puissant) de découvrir cette licence à part.

Et dans de bonnes conditions de surcroît ! Certes, cette version PS2 manquait d’ergonomie, et le fait que son écran soit séparé entre espace de jeu et informations (ce qui me fait étrangement penser à ce que proposaient DOOM et Wolfenstein 3D, allez savoir pourquoi) rendait l’expérience moins digeste que sur PC. Cela étant, le tout demeurait parfaitement jouable, à condition, une fois de plus, de mettre quelques heures dans les tutoriels.

22 ans plus tard, la version Xbox fait immensément mieux que son aînée. Oubliez cet écran tout moche, séparant grossièrement action et informations, et dites bonjour à une interface finalement plus proche de ce que propose le PC. Adaptant ses menus très typiques via des roues d’actions et de constructions qui rappellent beaucoup ce que l’on trouve sur les éditions consoles de Tropico 6, par exemple. Un coup à prendre, qui fonctionne très bien une fois intégré.

Le plus compliqué reste, finalement, l’utilisation du joystick, qui manque cruellement de précision en comparaison avec une souris. Ce qui aurait sans doute posé moins de problèmes sans cette rigide vue isométrique, qui empêche parfois d’avoir une vision claire au sol, malgré des éléments mis en surbrillance pour aider le joueur à s’y retrouver. C’est un problème au-dessus duquel on passe assez rapidement en solo, puisqu’il s’agit là encore d’un coup à prendre, mais on ne doute pas qu’en mulltijoueur ce sera différent.

Cela étant, il n’y a que peu de reproches à faire à cette version console, qui essaie sincèrement de nous faciliter la vie. Outre ses différentes roues d’actions spécifiques, on notera qu’il en existe aussi une permettant d’envoyer ses unités à un point donné sans avoir eu à cliquer dessus, ou encore qu’il est possible de trier rapidement des types d’unités via la croix directionnelle. Il est aussi possible de sélectionner les unités voulues via le bouton A qui, lorsque l’on appuie longuement dessus, dessine un cercle au sol.

Des idées simples mais qui fonctionnent plutôt bien de manière générale. Et si ce n’est pas suffisant à votre goût, il reste, nous vous le disions plus haut, la possibilité de brancher un clavier et une souris. De quoi contenter tout le monde, même les joueurs les plus exigeants, ou ceux qui connaissent bien la licence sur PC, voire jouent en compétitif. Dommage que nous n’ayons pas encore eu l’occasion de nous essayer au multijoueur, d’ailleurs !

En conclusion

Age of Empires II Definitive Edition demeure fidèle à lui-même dans cette version console. Son aspect visuel a bien vieilli, sa bande son est toujours très appréciable, et son contenu gargantuesque. On saluera la présence des mods (bien que nous n’ayons pas encore pu vérifier lesquels sont disponibles), qui ajouteront du contenu multijoueur, et peut-être solo. Et si l’on pestera parfois sur les imprécisions dues au joystick, cette mouture s’en sort admirablement.

Mieux que cela, elle vous prévient lorsque les options choisies en début de partie risquent d’altérer les performances in game. Ce qui, à notre grande surprise, ne nous est arrivé qu’une fois, au cours d’une joute peut-être trop ambitieuse, avec un bien trop grand nombre d’unités à l’écran, et une map de taille dérisoire. On espère qu’il en est de même sur Xbox Series S, malgré les capacités moindres de ce modèle sans lecteur.

Pour finir, à qui peut-on recommander ce Age of Empires II Definitive Edition sur Xbox ? En premier lieu à tout amateur de RTS bien entendu, n’ayant pas le PC pour faire tourner les ténors actuels du genre. Aux nostalgiques aussi, qui retrouveront ici un beau morceau d’histoire, joliment dépoussiéré. Enfin, aux néophytes, qui ont ici un beau moyen de découvrir le genre, avec un jeu d’une grande richesse, aux mécaniques adaptées, qui peut se révéler rapidement addictif.