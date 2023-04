Agatha Christie – Hercule Poirot : The London Case annoncé sur PC et consoles par Microids

Poirot est de nouveau prêt à mener l’enquête

Accompagné(e)s dans cet opus d’Arthur Hastings, l’iconique acolyte du personnage créé par la romancière britannique Agatha Christie, les joueurs et les joueuses seront invité(e)s à résoudre un mystère entourant l’exposition d’une œuvre d’art inestimable à Londres. Lors de la soirée d’inauguration, un étrange événement va se produire et inciter Poirot et son associé à mener l’enquête. Dans le cadre de cette dernière, il faudra donc explorer la ville, chercher des indices et interroger des suspects et des témoins afin de démasquer le, la ou les coupables qui se cachent derrière.

En plus d’une intrigue inédite, cette suite promet d’intégrer un nouveau système de puzzles ainsi que des améliorations permettant d’afficher des environnements plus détaillés dans le seul but de donner davantage « de profondeur et de vie à chacune des nouvelles scènes de jeu ». Notez également que le titre sera entièrement doublé en français, anglais et allemand.

Rendez-vous d’ici quelques semaines ou mois pour découvrir ce que nous réserve Agatha Christie – Hercule Poirot : The London Case sur PC et consoles.