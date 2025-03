AG French Direct 2025 : Appel aux candidatures, les studios français et francophones sont invités à participer à la prochaine conférence

L’AG French Direct revient bientôt

Cela fait déjà cinq ans que l’AG French Direct existe. Vous avez eu l’occasion d’apercevoir de nombreux jeux, parfois en avant-première, de Tinykin à Tchia en passant par Caravan SandWitch, révélé lors de la dernière édition. Un rendez-vous immanquable donc, qui se présente comme un « Nintendo Direct » (ou autre State of Play) en un peu plus long et centré sur les jeux français et francophones.

L’année 2024 a d’ailleurs été sous le signe d’une conférence historique, cumulant plus de 710.000 vues cumulées, brisant tous les records de l’événement. Mais au-delà de la conférence remplie d’annonces, l’AG French Direct, c’est également une page Steam avec des démos, des interviews exclusives sur notre site et bien d’autres initiatives qui célèbrent le jeu vidéo indépendant (et pas seulement).

Comment déposer sa candidature pour participer ?

Vous l’avez compris, cet article s’adresse surtout et avant tout à l’industrie française : studio, éditeur, artiste, développeur et développeuse, vous pouvez dès à présent nous contacter pour participer à la prochaine édition de l’AG French Direct, qui aura lieu dans les prochaines semaines. Pour cela, rien de plus simple, il suffit juste de nous envoyer votre candidature en remplissant le formulaire accessible ci-dessous.

Pour rappel, l’inscription et la participation à l’événement est entièrement gratuite. Que vous soyez un petit indépendant ou un éditeur qui compte sur le marché, tout le monde a sa chance de participer. Vous pouvez également nous contacter sur notre formulaire de contact pour plus d’informations.