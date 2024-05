L’AG French Direct 2024, c’est aujourd’hui à 18 heures, tout savoir sur l’événement et où le regarder

Où et quand regarder l’AG French Direct ?

Notre événement centré sur les jeux français et francophones fait son grand retour aujourd’hui, avec une édition plus complète et variée que jamais. Cette émission vous présentera près d’une quarantaine de jeux durant 90 minutes, avec beaucoup de surprises à la clé. Vous y retrouverez aussi bien des petits studios indépendants, des éditeurs à la renommée internationale que des vrais artisans qui travaillent seuls sur leurs jeux. Au programme, des annonces, des extraits de gameplay et bien d’autres choses seront à découvrir au cours de cette émission à ne pas manquer.

L’AG French Direct 2024 aura lieu aujourd’hui, le mercredi 29 mai 2024, à 18 heures (heure de Paris). Vous pourrez la suivre en live sur notre chaîne YouTube via la vidéo ci-dessus, ou bien sur notre chaîne Twitch. La conférence sera entièrement sous-titrée en français, mais aussi en anglais pour le public non-francophone.

Après la diffusion de l’émission, un replay sera disponible sur notre chaîne YouTube pour celles et ceux qui n’ont pas pu regarder le live. De plus, vous retrouverez plus d’une cinquantaine d’articles sur notre site dans la foulée, avec tous les trailers et vidéos de l’émission, ainsi que des interviews et des previews exclusives qui seront publiées jusqu’à la fin de la semaine.

Une page Steam sera également disponible dès la fin de la conférence afin de retrouver tous vos jeux préférés pour les ajouter dans votre liste de souhaits. Un petit geste pour vous, mais une grande aide pour tous les studios qui vont participer à cette édition. On compte donc sur vous pour venir soutenir leurs créations et découvrir des tas de jeux qui méritent le coup d’oeil.

Suivre l’AG French Direct, c’est aussi un moyen de nous soutenir nous, ActuGaming, qui organisons cet événement. Plus vous serez nombreux et nombreuses, et plus il nous sera possible de financer ce genre d’événement qui demande énormément de travail à notre équipe. Si vous aimez nous lire au quotidien, ne manquez donc pas l’événement, que ce soit en live ou en replay !