AG Awards 2020 : voici toutes les récompenses des meilleurs jeux de l’année

Comme chaque année, l’équipe d’ActuGaming et les lecteurs du site récompensent les meilleurs titres sortis durant les douze derniers mois. Les AG Awards 2020 mettent donc en lumière les jeux qui ont le plus marqué cette année, et ce dans de nombreuses catégories. Les lecteurs ont pu voter durant plusieurs jours pour élire leurs jeux de l’année, tandis que la rédaction s’est concertées pour choisir ses propres vainqueurs.

Vous noterez donc qu’il y a tout d’abord les votes de l’équipe, puis ceux des lecteurs. Merci à tous les votants d’avoir participé, vous avez encore été des milliers à voter pour vos jeux préférés. Voici les résultats.

Le vote de l’équipe

Prix par catégories de jeux

Meilleur jeu d’horreur : Visage

Passé quelque peu inaperçu malgré un kickstarter réussi, Visage est enfin sorti en version complète cette année pour nous glacer le sang. Véritable successeur spirituel de P.T., le titre nous embarque dans une atmosphère angoissante à souhait, avec des grands moments de frissons que tous les fans de jeux d’horreur apprécieront.

Meilleur Jeu de Voiture : F1 2020

Chaque année, la licence annuelle F1 fait des merveilles, et F1 2020 ne déroge pas à la règle. Cet épisode propose un contenu toujours plus riche et une expérience qui peut être appréciée par tous. Les fans de F1 seront évidemment aux anges, avec des nouveautés bienvenues et des ajustements qui font du titre une grande réussite.

Meilleur Jeu de sport : Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2

En l’absence de fortes itérations des franchises de sport comme FIFA et PES, Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 a remporté sans problème le prix du jeu de sport au sein de l’équipe. En remettant au goût du jour les meilleurs épisodes de la série qui était tombée dans l’oubli, cet opus marque un retour réussi en jonglant habilement entre nostalgie et modernité.

Meilleure expérience multijoueur : Among Us

Alors oui, on sait, Among Us n’est pas sorti cette année, mais vous pouvez aisément comprendre pourquoi il fait partie de cette sélection. Avec presque un demi-milliard de joueurs à travers le monde, le jeu est un phénomène qui a explosé en 2020. Presque personne n’a pu passer à côté de ce petit titre indépendant, qui a mis longtemps avant de trouver le succès, mais qui n’est désormais pas prêt de lâcher.

Meilleur Gestion/Simulation : Microsoft Flight Simulator

Microsoft Flight Simulator marque le retour d’une licence culte, et de la plus belle des manières. En dehors de l’impressionnant résultat visuel proposé par le jeu, cet opus est sans aucun doute possible la meilleure simulation de cette année, avec un gameplay très complet tout en étant accessible au néophytes.

Jeu à partager à deux sur un canapé : Haven

Lorsque l’on pense « jeu canapé », on fait souvent le lien avec des jeux à effectuer en coopération locale, à deux ou à plusieurs. C’est pourquoi Haven résume parfaitement cette catégorie pour nous cette année. Même si l’aventure est parfaitement jouable seul, on y prend encore plus de plaisir en couple, en contrôlant chacun un des deux personnages.

Meilleur Jeu coop/Communautaire : Animal Crossing New Horizons

Souvent appelé « jeu du confinement », Animal Crossing : New Horizon a permis à des millions de joueurs de s’échapper dans une bulle le temps de nombreuses heures. Il a aussi été le moyen de mettre en relation beaucoup de monde durant cette période, au point même de voir des mariages être célébrés en jeu. Il est celui qui illustre le mieux l’aspect communautaire cette année, avec les joueurs qui se sont entraidés et qui ont échangé durant ces derniers mois.

Meilleur Shooter : DOOM : Eternal

Pouvait-il en être autrement ? DOOM Eternal a mis un véritable claque à tous ses concurrents cette année, pourtant tous très bons, avec un opus encore plus maitrisé que celui de 2016. Son gameplay encore plus nerveux et sa durée plus grande, sans parler de son level-design presque parfait, font de lui le meilleur FPS auquel on a pu jouer cette année, et de loin.

Meilleur RPG : Persona 5 Royal

Certes, Persona 5 est sorti depuis trois ans, mais il été impossible pour nous de désigner un meilleur RPG que cette version Royal, qui ajoute un sacré contenu et qui modifie pas mal de choses du jeu original. Avec un pan de scénario en plus, des nouveaux personnages et une durée de vie immense, Persona 5 Royal est le vrai immanquable de cette année côté RPG, aussi bien pour les nouveaux venus que pour les anciens, d’où notre choix.

Meilleur Action / Aventure : The Last of Us Part II

C’est probablement l’aventure la plus décriée de 2020, celle qui a polarisé le plus les avis. Difficile de dire que c’est à cela que l’on reconnaît les grands jeux, à l’instar de Death Stranding l’année dernière, mais une chose est sûre, avec The Last of Us Part II, Naughty Dog a une nouvelle fois montré son savoir-faire pour les grands jeux d’aventure, avec un action viscérale et des grands moments de tension.

Meilleur Jeu Narratif : 13 Sentinels Aegis Rim

Mélangeant le genre du tactical à celui du visual novel, 13 Sentinels Aegis Rim aura marqué les joueurs par son scénario et ses multiples rebondissements, sans oublier sa galerie de personnages mémorables. S’il a un peu peiné à convaincre avec sa partie tactique, son côté visual novel remporte tous les suffrages au sein de notre équipe.

Meilleur Plateforme : Ori and the Will of The Wisps

Personne n’aura autant brillé que Ori and the Will of The Wisps sur le terrain du jeu de plateforme. Avec un gameplay encore plus complet que le premier, cet opus met en place un level-design ingénieux et des phases de course-poursuites folles, tout en étant différentes les unes des autres. Il se révèle être bien plus inventif que le précédent volet, qui était déjà l’un des rois de la plateforme.

Meilleur Stratégie / Tactique : Crusader Kings III

Peu de jeux auront autant fait l’unanimité cette année comme l’a fait Crusaders King III. Parvenant à surclasser le deuxième opus, qui était déjà réussi, ce troisième épisode nous donne envie de passer des heures à réitérer les parties, avec sa durée de vie immense et ses ajustements qui le rendent bien plus agréable à jouer que la plupart des autres jeux du genre. Le nouveau roi de la stratégie, à n’en pas douter.

Meilleure Production indépendante : Hades

Les jeux indépendants ont une nouvelle fois été mis en lumière cette année, que ce soit avec Among Us, Fall Guys, ou encore Hades. C’est bien ce dernier qui remporte la palme du meilleur jeu indépendant chez nous, grâce à son gameplay complet, ses personnages charismatiques et sa bande-son entrainante, qui font de lui le jeu indé le plus complet de l’année, celui qui peut facilement rivaliser avec les AAA sans se sentir tout petit.

Expérience VR : Half-Life Alyx

Là encore, il aurait été difficile de choisir un autre jeu VR qui aura autant marqué l’année 2020. Half-Life Alyx n’est pas seulement le meilleur jeu VR de l’année, il est l’un des meilleurs jeux VR tout court, celui qui marque une étape dans la technologie de la réalité virtuelle.

Meilleur scénario/narration : The Last of Us Part II

On vous l’a dit plus haut, The Last of Us Part II nous a bouleversé, et il le doit en grande partie à son scénario. On pourra aimer ou non les choix pris dans cet épisode, il faut tout de même reconnaitre que Naughty Dog propose un récit maîtrisé de bout en bout et toujours surprenant, avec des vraies propositions.

Meilleure bande-son : Final Fantasy VII Remake

2020 aura été une année riche en belles bandes-son, mais Final Fantasy VII Remake a tout de même été un cran au dessus. Loin de se contenter de simples reprises, le remake réinvente complètement sa partition pour une toute autre proposition, sans oublier de faire plaisir aux fans avec des pistes mythiques. Il s’agit de la bande-son la plus complète et la plus marquante de cette année, avec des tas de subtilités à dénicher dans chaque morceau, ce qui n’a pas rendu le choix de cette catégorie bien difficile pour l’équipe.

Meilleure direction artistique : Ori and the Will of the Wisps

Les discussions ont été nombreuses là aussi, mais personne ne pourra dire que Ori and the Will of the Wisps usurpe son titre. La direction artistique de cet épisode est un véritable enchantement pour les yeux, avec beaucoup plus de diversité que dans le premier opus. Chaque décor est tel une magnifique peinture remplie de couleurs, qui fait que l’on se balade avec émerveillement dans cet univers fantastique.

Baffe visuelle : Demon’s Souls Remake

Avec l’absence d’exclusivité sur les consoles de nouvelle génération et la relative déception de Cyberpunk 2077 sur le plan visuel (sur consoles), on a finalement peu eu de véritable claque graphique cette année. Mais il a fallu d’une seule et unique exclusivité PS5 pour mettre tout le monde d’accord. En plus de réinventer un titre mythique pour de nombreux joueurs, Demon’s Souls Remake nous scotche devant notre écran, avec des panoramas sublimes et des effets de lumières saisissants.

Plus grosse déception : Marvel’s Avengers

Il y aurait beaucoup à dire sur Marvel’s Avengers, qui était attendu avec une certaine crainte depuis ses premières images. Une peur qui s’est confirmée lors des bêtas et de la sortie, avec un jeu souffrant de trop nombreux bugs et d’une redondance extrême, même pour le genre, qui le rendait difficile à apprécier. Le titre n’est pas un mauvais jeu pour autant, et s’il devient meilleur au fil des mises à jour, on en attendait certainement plus des plus grands héros de la Terre.

Jeu mobile : Genshin Impact

Si vous suivez le assidument le site, ce choix ne vous étonnera guère. On a beaucoup parlé de Genshin Impact ces dernières semaines, qui enchaîne les records et qui est l’un des jeux les plus lucratifs sur mobiles. Une place qu’il n’a pas usurpé, car derrière son aspect gacha se cache un jeu d’action/aventure très soigné, offrant une grande liberté et de nombreuses choses à faire. De plus, il est rare de voir un monde ouvert en 3D de cette qualité sur mobile qui fonctionne aussi bien, d’où notre choix.

Jeu le plus attendu 2021 : Hogwarts Legacy

On ne vous cache pas que plusieurs membres de l’équipe sont fans de l’univers d’Harry Potter, mais même au delà de cela, Hogwarts Legacy a de quoi intriguer tout le monde. Avec son aspect Action-RPG et la promesse de vivre des aventures épiques dans le célèbre château et ses alentours, le titre nous rend très curieux et on a hâte de le voir débarquer l’année prochaine.

Coup de coeur : Yakuza Like a Dragon

Vient alors le choix du coeur, celui qui est peut-être un peu moins rationnel que les autres, mais dont on sait qu’il a quand même marqué notre année. Yakuza: Like A Dragon s’est imposé logiquement dans notre équipe, et on imaginait mal ne pas récompenser un titre de cette trempe. Même si d’autres titres lui raflent quelques prix sous le nez cette année, il est suffisamment réussi pour que l’on en garde un excellent souvenir, faisant de lui notre jeu du coeur de 2020.

Meilleur jeu made in France : Pumpkin Jack

La scène française a particulièrement brillé cette année, et ce fut un honneur pour ActuGaming d’aider à la mettre en avant lors de notre AG French Direct. Parmi les jeux que l’on a pu découvrir cette année, Pumpkin Jack nous aura particulièrement marqué. Fruit du travail d’un seul homme, Nicolas Meyssonnier, le titre est un meilleur MediEvil que le remake de MediEvil sorti récemment. Bien qu’assez courte, l’aventure nous fait replonger à l’ère des jeux de plateforme PS2, que de nombreux joueurs apprécient. Un joli exploit que l’on se devait de récompenser.

Jeu de l’année : Hades

On vous en a déjà parlé juste avant, mais Hades est pour nous LE jeu incontournable de cette année. Bourré de qualités, généreux et innovant, il a toutes les conditions pour être le GOTY de la rédac’ d’ActuGaming. Et si vous souhaitez comprendre notre choix, on vous explique tout cela dans un article complet qui revient sur tous les points forts du jeu et pourquoi il est le meilleur jeu de l’année selon nous.

Le vote de la communauté

Cette année, vous avez été particulièrement nombreux à voter pour les AG Awards 2020. Avec des milliers de votes, le choix des gagnants est donc relativement représentatif des gouts de notre communauté. Merci à tous d’avoir participé !

Vous retrouverez ici les résultats des meilleurs jeux de l’année selon la communauté. Afin de vous donner un meilleur aperçu des votes, vous trouverez ci-dessous des graphiques qui montrent le détail de chaque catégorie, pour voir le classement des nommés.

Prix par catégories de jeux

Meilleur jeu d’horreur

Phasmophobia (32.20%) Resident Evil 3 Remake (23.22%) The Dark Pictures Little Hope (16.87%) Visage (9.6%) Amnesia Rebirth (9.29%) Observer System Redux (8.82%)

Meilleur jeu de course

F1 2020 : (28.62%) DiRT 5 : (21.63%) Need for Speed Hot Pursuit Remastered : (16.14%) Art of Rally : (11.65%) Project Cars 3 : (10.98%) WRC 9 : (10.98%)

Meilleur jeu de sport

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 (35.63%) Captain Tsubasa Rise of New Champions (24.24%) NBA 2K21 (14.13%) FIFA 21 (10.75%) eFootball PES 2021 Update (7.06%) Skater XL (4.82%) Madden NFL 21 (2.41%) Super Mega Baseball 3 (1%)

Meilleure expérience multijoueur

Among Us (53.73%) Fall Guys: Ultimate Knockout (20.44%) Call of Duty Warzone (11.46%) Call of Duty Black Ops Cold War (5.25%) Valorant (4.7%) Worms Rumble (3.73%) Hyperscape (0.69%)

Meilleur jeu canapé

Streets of Rage 4 (24%) Haven (18,86%) Sackboy A Big Adventure (16.15%) Minecraft Dungeons (15.7%) Clubhouse Games: 51 Worldwide (13.63%) Moving Out (11.56%)

Meilleur jeu coopératif/communautaire

Animal Crossing New Horizons (41.11%) Phasmophobia (26.46%) Grounded (11.95%) Risk of Rain 2 (10.53%) Marvel’s Avengers (6.69%) Zombie Army 4 Dead War (3.27%)

Meilleur jeu de gestion/simulation

Microsoft Flight Simulator (52.23%) Spiritfarer (16.28%) Planet Coaster Console Edition (14.44%) Football Manager 2021 (11.67%) Per Aspera (3.38%) Mars Horizon (2%)

Meilleur jeu de stratégie/tactique

Crusader Kings III (21.49%) 13 Sentinels: Aegis Rim (15.83%) Gears Tactics (14.05%) Le Donjon de Naheulbeuk : L’Amulette du Désordre (12.44%) As Far As The Eye (9.69%) Desperados 3 (8.56%) Empire of Sin (5.98%) A Total War Saga: Troy (4.68%) Othercide (4.04%) XCOM Chimera Squad (3.23%)

Meilleur shooter

DOOM : Eternal (51.71%) Call of Duty: Black Ops Cold War (15.84%) Half-Life Alyx (11.19%) Valorant (10.21%) Star Wars Squadrons (9.01%) Bright Memory Episode 1 (2.03%)

Meilleur RPG

Final Fantasy VII Remake (21.39%) Cyberpunk 2077 (19.16%) Persona 5 Royal (14.7%) Demon’s Souls Remake (12.73%) Yakuza Like a Dragon (12.34%) Genshin Impact (9.71%) Xenoblade Chronicles : Definitive Edition (6.17%) Wasteland 3 (2.49%) Star Renegades (1.31%)

Meilleur jeu d’action/aventure

The Last of Us Part II (31.23%) Hades (22.32%) Ghost of Tsushima (21.29%) Assassin’s Creed Valhalla (8.90%) Marvel’s Spider-Man Miles Morales (6.58%) Immortals Fenyx Rising (3.48%) Ghostrunner (2.19%) Watch Dogs Legion (1.81%) Nioh 2 (1.68%) Godfall (0.52%)

Meilleur jeu narratif

Tell Me Why (23,95%) Haven (18.87%) 13 Sentinels Aegis Rim (18.59%) Cloudpunk (14.24%) Call of the Sea (12.23%) Twin Mirror (12.12%)

Meilleur jeu de plateforme

Ori and the Will of the Wisps (51.95%) Crash Bandicoot 4: It’s About Time (21.32%) Astro’s Playroom (16.59%) Spelunky 2 (3.91%) Sackboy A Big Adventure (3.57%) Pumpkin Jack (2.65%)

Meilleure jeu indépendant

Hades (56,4%) Fall Guys (36.6%) Ghostrunner (15.4%) Call of the Sea (14.9%) Spiritfarer (13.7%) Haven (12.8%) Cloudpunk (8.8%) Temtem (8.1%) Pumpkin Jack (6.10%) Neon Abyss (5.9%) Visage (5.3%)

Meilleure expérience en réalité virtuelle

Half-Life Alyx (57.36%) Star Wars Squadrons (23.63%) Marvel’s Iron Man VR (6.34%) The Walking Dead: Saints & Sinners (5.14%) Medal of Honor: Above and Beyond (4.11%) Paper Beast (3.42%)

Meilleure bande-son

Final Fantasy VII Remake (21.43%) The Last of Us Part II (18.96%) Ori and the Will of the Wisps (13.25%) DOOM Eternal (11.69%) Hades (10.47%) Assassin’s Creed Valhalla (8.39%) Genshin Impact (7.9%) Ghostrunner (2.99%) Streets of Rage 4 (2.39%) 13 Sentinels Aegis Rim (1.51%) Haven (1.04%)

Meilleure direction artistique

Ghost of Tsushima (37.6%) Ori and the Will of the Wisps (32.05%) Hades (17.31%) 13 Sentinels Aegis Rim (3.58%) Call of the Sea (3.32%) Spiritfarer (2.3%) Streets of Rage 4 (2.05%) Granblue Fantasy Versus (1.15%) Star Renegades (0.64%)

Meilleur jeu mobile

Genshin Impact (46.44%) Among Us (38.16%) Legends of Runeterra (6.19%) Pokémon Café Mix (4.38%) The Seven Deadly Sins: Grand Cross (2.87%) Tales of Crestoria (1.96 %)

Meilleur scénario

The Last of Us Part II (52.34%) Cyberpunk 2077 (14.74%) Hades (12.21%) Persona 5 Royal (10.06%) Yakuza Like a Dragon (4.71%) 13 Sentinels Aegis Rim (3.83%) Spiritfarer (2.11%)

Baffe visuelle

The Last of Us Part II (27,33%) Microsoft Flight Simulator (21.81%) Demon’s Souls Remake (17.23%) Final Fantasy VII Remake (11.92%) Cyberpunk 2077 (13.86%) Doom Eternal (3.82%) Mafia Definitive Edition (2.46%) Godfall (1.49%)

Plus grosse déception

Cyberpunk 2077 (46.5%) Marvel’s Avengers (37.6%) Warcraft III Reforged (16.1%) XII Remake (15.5%) Fairy Tail (7.1%) Serious Sam 4 (5.6%)

Plus grosse attente pour 2021

God of War Ragnarok (37.6%) Zelda Breath of The Wild 2 (37%) Horizon Forbidden West (25.9%) Mass Effect 4 (21.3%) Fable 4 (19.9%) Hogwarts Legacy (19.4%) NieR Replicant (19%) Resident Evil Village (18.10%) Far Cry 6 (17.3%) Ratchet & Clank Rift Apart (17.3%)

GOTY 2020

Voici le pourcentage de vote pour la catégorie jeu de l’année de la communauté :

The Last of Us Part II (29.85%) Ghost of Tsushima (17.48%) Hades (14.93%) Cyberpunk 2077 (10.88%) Animal Crossing New Horizons (9.26%) Final Fantasy VII Remake (7.34%) Yakuza Like a Dragon (5.6%) Doom Eternal (4.65%)

On vous remercie une nouvelle fois pour votre participation, et un grand bravo à tous les nommés et aux gagnants. Les célébrations de fin d’année continuent sur le site, puisqu’en plus de plusieurs dossiers qui arriveront (notamment pour tirer le bilan de la génération), vous retrouverez prochainement le bilan de fin d’année de chacun de nos rédacteurs, comme tous les ans.