Afterimage : Le metroidvania dévoile un trailer, tout ce que l’on sait

En amont de la Gamescom 2022 qui s’est clôturé il y a quelques jours de cela, un certain Afterimage s’est dévoilé pendant le Future Games Show. L’occasion d’y voir un peu de gameplay, et sachez que nous étions sur place à la Gamescom, afin d’y voir une longue vidéo de 10 minutes. On vous dit tout.

Afterimage, un action-rpg en 2D qui promet

Développé par le studio chinois Aurogon Shanghai, Afterimage est donc officiellement annoncé du côté de chez Modus Games avec ce trailer. Le titre nous plongera dans un monde dévasté par des créatures et nous y incarnerons la belle Renée, qui va devoir parcourir cet univers totalement apocalyptique. De ce que nous avons vu sur le soft, Afterimage proposera des éléments d’action et de RPG en 2D, où vous pourrez manier bon nombre d’armes, utiliser de la magie et améliorer vos compétences que sont les « Afterimage », via un arbre à compétences assez fourni. On peut donc s’attendre à un gameplay relativement dynamique, et avec une belle palette de coups.

Le soft bénéficiera également d’un système de soin avec des runes à utiliser sur notre protagoniste, et force est de constater que la direction artistique dessinée totalement à la main fait clairement son petit effet. Et metroidvania oblige, Renée aura forcément des boss gigantesques à combattre. Pour également progresser dans des zones qu’il était impossible d’emprunter jadis, Renée aura la faculté de débloquer évidemment de nouveaux pouvoirs au fil du jeu. Plus de 150 ennemis différents seront de la partie, et Renée pourra utiliser un dash, mais également switcher d’armes comme bon lui semble.

Côté durée de vie, le titre se finira en 25/30 heures de jeu, mais avec un grande subtilité. La personne sur place n’a pas voulu nous en dire plus mais il sera apparemment très intéressant de finir le jeu deux fois, dans la mesure où la seconde partie comportera visiblement pas mal de changements par rapport à la première. On est donc forcément ultra curieux de voir comment se présentera notre seconde partie mais pour cela, mais il faudra attendre sa sortie officielle, située dans quelques mois tout au plus. Très clairement, le titre nous a laissé une bonne impression avec son côté action-RPG façon metroidvania, qui pourrait sortir des sentiers battus, et proposer ainsi quelque chose d’assez différent du genre qui a été repris à la pelle.

Concernant la sortie d’Afterimage, le bébé de Aurogon Shanghai sortira cet hiver, sans plus de précisions sur PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S et Switch.