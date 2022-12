Nintendo présente 4 nouveaux jeux indépendants sur Switch (Afterimage, Melatonin…)

Pour cette fin d’année, Nintendo s’est dit qu’il serait sympathique de mettre en avant les jeux indépendants de sa machine. Depuis le début de semaine, nous avons droit à une courte présentation vidéo qui revient sur plusieurs titres à venir. Ainsi, lundi, mardi et mercredi, une petite dizaine d’indés ont été mis en avant, et le constructeur continue aujourd’hui avec quatre nouveaux jeux à découvrir. Voici ce qu’il faut retenir de cette avant-dernière présentation.

Du rythme, du metroidvania et des sourires

Ce sont à nouveau quatre jeux indépendants qui sont présentés ce jeudi soir. Comme toujours, l’émission est très courte et permet de découvrir de potentielles futures pépites en moins de cinq minutes. Cela a commencé par la sortie surprise d’une version Switch pour Melatonin, un charmant jeu de rythme onirique, sorti il y a quelques jours sur Steam. On savait qu’il arriverait un jour sur la machine de Big N, et il est finalement arrivé par surprise dans la foulée. Pour une quinzaine d’euros, vous pouvez ainsi mettre la main sur ce titre à la direction artistique légère dès maintenant.

La seconde annonce est probablement l’une des plus importantes de la journée : Afterimage a dévoilé une bande-annonce tout en confirmant sa date de sortie. L’action RPG aux composantes metroidvania, que l’on vous avait présenté à la rentrée, fera son entrée sur PC, PlayStation, Xbox et Switch le 25 avril 2023. Rappelons que le titre nous fera suivre Renée, une jeune femme qui devra manier armes et magies pour faire face à pléthore d’ennemis.

Dans une toute autre proposition, Smile for Me a également refait surface pour annoncer des versions consoles. Le jeu d’aventure point’n’click était sorti sur Steam en mai 2019 et avait été bien apprécié par la communauté, avec son ton décalé et son univers abstrait. Bonne nouvelle pour les personnes qui le voulaient sur console, il arrivera au printemps 2023 sur l’ensemble des plateformes, avec une version physique en prime sur PlayStation et Switch ainsi qu’un collector plutôt garni.

Enfin, Hyper Gunsport est venu clôturer l’émission en nous faisant lui aussi la surprise d’une disponibilité immédiate sur Switch, Steam et les consoles Xbox. Il arrivera aussi sur PS4 et PS5 « prochainement ». Jeu d’action très tourné arcade, le titre propose un concept simple, du volleyball avec des flingues, le tout dans un univers cyberpunk. Son principal intérêt réside bien sûr dans le jeu à plusieurs, notamment en local, pour s’affronter entre proches.