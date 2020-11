Actugaming lance ses éditos afin d’animer le débat sur l’actualité du jeu vidéo

Dans l’optique de proposer un regard différent sur l’actualité, nous allons très bientôt lancer sur le site un nouveau type d’article bien connu du monde la presse : les éditoriaux.

Poser un débat et des avis tranchés sur l’actualité

Le site grandit d’années en années et nous sommes fier de la confiance que vous nous accordez. Alors qu’Actugaming propose déjà quotidiennement des news, des test, des aperçus, des vidéos, des dossiers, et bien d’autres belles choses, nous souhaitons encore élargir nos horizons en vous proposant des articles sous formes d’éditos. Il est question de donner une opinion ou un avis tranché étayé par des arguments et/ou une analyse sur une thématique actuelle.

Réfléchir et discuter autour d’un secteur aussi animé que le jeu vidéo font également partie des passions qui nous animent. Ainsi, nos rédacteurs prendront leurs plumes afin de poser un débat ce qui donnera lieu, on l’espère, à des échanges cordiaux avec nos lecteurs que ce soit en commentaires directement sur le site ou bien via les réseaux sociaux.

Un respect des opinions

En parlant des réseaux sociaux justement, tout le monde sait qu’il peut être assez difficile d’échanger sereinement sur ces plateformes, mais nous demandons tout de même à nos lecteurs de faire preuve de respect envers les opinions de chacun. Bien entendu, les tacles et piques bien placés ne posent aucun problème dans la mesure où l’on ne tombe pas dans l’invective.

Nous précisions en outre que chaque édito sera signé par un rédacteur/rédactrice qui en prendra l’entière responsabilité. En d’autres termes, cela veut dire que ce qu’il ou ce qu’elle développera ne reflètera pas forcément l’avis de la rédaction. Comme nous le constatons sans arrêt avec nos débats annuels, entre autres, pour sélectionner les meilleurs jeux de l’années dans différentes catégories, l’avis de nos rédacteurs divergent en effet selon les sujets.

Nous lancerons l’initiative dés aujourd’hui avec un premier papier consacré aux consoles nouvelle génération. N’hésitez pas à nous faire part de vos retours concernant cette nouvelle rubrique.