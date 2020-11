Les différents modèles de consoles sont une fausse bonne idée

Nous sommes aux portes de la sortie d’une nouvelle génération de consoles qui se différencie par la présence dès le premier jour de différents modèles de consoles. Une révision technique ou une version slim ne sont absolument pas nouvelles dans l’histoire du jeu vidéo mais on intensifie cette fois-ci la stratégie de la génération précédente avec ses modèles “Pro” et cela ne me semble pas être une bonne chose.

Les avis exprimés dans ces éditos ne reflètent par nécessairement celle de la rédaction et n’engagent que leurs auteurs.

Qu’est-ce qu’il faut entendre par “différents modèles” ?

Forcément, avant de faire comprendre pourquoi je suis contre, il faut définir le sujet. Dans le cadre de cet article, je considère comme modèle différent une version de la console qui a des composants assez différents des autres pour qu’un jeu ne tourne pas exactement de la même manière dessus.

Ainsi, pour moi, la PlayStation 5 et sa Digital Edition ne sont pas des consoles différentes puisque les composants restent les mêmes en dehors du lecteur. En revanche, ce n’est pas le cas des Xbox Series puisqu’elles n’ont pas le même processeur, ni la même carte graphique, pareil pour la RAM.

Je vise également les modèles dits “Pro” à la Xbox One X et PlayStation 4 Pro qui arrivent en milieu de génération pour booster les ventes. C’est d’ailleurs ce qui me fait peur pour l’avenir et m’a poussé à écrire ses articles. On s’y perd déjà entre tous les modèles donc qu’est-ce qu’il se passera dans 3-4 ans avec l’arrivée de la PS5 Slim, la PS5 Pro, la Xbox Series Encore plus X…

Une augmentation exponentielle du travail des développeurs

Le dernier report de Cyberpunk 2077 a été le déclic de cette réflexion. La raison évoquée par CD Projekt RED est la difficulté de devoir sortir 9 versions du jeu en même temps. Versions citées que nous allons donc lister ici-même :

Xbox One

Xbox One X

Version rétrocompatible sur Xbox Series S

Version rétrocompatible sur Xbox Series X

PlayStation 4

PlayStation 4 Pro

version rétrocompatible sur PlayStation 5

PC

Stadia

Il y a plusieurs choses à noter. Effectivement, cela ne prend pas en compte les vraies versions Xbox Series S, X et PlayStation 5 qui sortiront l’année prochaine et c’est gentil de prétendre qu’il y a “une” version PC quand on sait le sac de nœud que représentent les différents composants.

Une architecture différente cela demande du travail supplémentaire pour faire tourner le jeu mais aussi pour l’optimiser et chercher les nouveaux bugs qui pourraient apparaître à cause des différences. Il faut donc d’autres équipes pour mettre au point les différentes versions et une phase de débuggage plus longue et fastidieuse.

Du travail supplémentaire mais surtout inutile ?

Ce sont des nouveaux besoins qui ont forcément un impact sur d’autres sujets importants en ce moment, à savoir le crunch et la hausse des prix des jeux. Autant vous dire que les trois semaines de délai pour Cyberpunk ne sont pas pour permettre aux développeurs de poser leur RTT avant la sortie mais plutôt pour maintenir voire intensifier une cadence de travail que l’on nous présente déjà comme infernale.

Et malheureusement, les constructeurs obligent les développeurs à fournir une version de leur jeu pour chaque modèle de console. Il est impensable que Microsoft accepte que le prochain GTA, par exemple, sorte sur Xbox Series X et pas sur S. Souvenez-vous de la New 3DS de Nintendo avec ses 2 jeux et demis exclusifs.

Mais si on peut facilement prévoir la rentabilité d’une version Switch ou PC, c’est beaucoup plus compliqué de savoir la pertinence de l’investissement pour une autre version, surtout s’il est imposé par le constructeur. Pour un gros éditeur, cela devrait aller mais pour les indés et les AA, financer tous les dévs kits et consacrer du temps à des versions Pro ou Eco de consoles doit forcément être très compliqué.

Un changement de génération plus flou

Du point de vue du joueur aussi, on ne ressort pas forcément vainqueur de la multiplication des modèles de consoles. L’exemple le plus immédiat est le report de Cyberpunk mais cela ne s’arrête pas là. Il devient plus compliqué de s’y retrouver lors de l’achat pour trouver la machine la plus adaptée à ses besoins.

Et la situation frise le ridicule quand on est forcé de passer des heures à analyser si un jeu tourne mieux sur Xbox One X ou sur Xbox Series S. Et il faut l’avouer, on a totalement perdu la claque visuelle habituelle du changement de génération. En dehors du Raytracing, on se contente d’enfin profiter du 4K – 60 FPS promis par les modèles Pro de la gen précédente mais réellement atteint.

Un sentiment qui n’est pas aidé par la quasi-absence de jeux uniquement next-gen en dehors de Demon’s Souls. On a l’impression d’avoir principalement changé de génération parce que les jeux avaient trop de mal sur les PS4 et Xbox One classiques. Ce qui est un problème des modèles Pro. Prenez un jeu tel que Marvel’s Avengers qui est à la limite de l’acceptable quand l’action est intense pour les consoles les plus anciennes. Je frissonne déjà d’imaginer ce que donneront les jeux dans 7-8 ans sur Series S si la version principale de développement des jeux et une Series X améliorée…

Bref, vous l’aurez compris, je suis contre la multiplication des différents modèles de consoles qui compliquent artificiellement la tâche des développeurs pour simplement aider les constructeurs à gonfler leurs ventes tout en tentant de rattraper leurs promesses non tenues. Je n’ai pas évoqué la Switch Lite que je considère comme un modèle Slim à l’ancienne. Le hardware est très similaire à la machine de base et j’arrive à comprendre l’intérêt d’un modèle spécialisé dans une utilisation précise. Mais je serai beaucoup moins clément avec la fameuse Switch Pro qui revient depuis des années dans les rumeurs.