Call of Duty : Activision prévient qu’une PS4 500 Go ne suffira bientôt plus pour stocker Warzone, Cold War et Modern Warfare

Celles et ceux qui jouent aux derniers épisodes de Call of Duty savent à quel point les jeux de la saga prennent pas mal de place sur le disque dur, notamment à cause de nombreuses mises à jour qui viennent alimenter le multijoueur de ces épisodes. Récemment, c’est au tour de la saison 2 de Warzone d’avoir fait parler d’elle, puisqu’elle est désormais disponible, mais elle pose visiblement quelques soucis concernant sa taille.

Des jeux de plus en plus lourds

Cette mise à jour est déjà très importante en soi, puisqu’elle pèse environ 17 Go et va jusqu’à 20 Go si on compte Call of Duty Modern Warfare avec. Un journaliste d’Eurogamer partage son expérience après avoir téléchargé cette mise à jour, qui bien qu’elle ne pèse « que » 17 Go, demanderait d’avoir plus de 100 Go d’espace disponible pour son installation. Une situation qui est forcément préoccupante pour les joueurs et les joueuses qui ne possèdent qu’un disque dur de 500 Go, comme sur les premières PS4.

Activision a justement pris la parole à ce sujet en déclarant, qu’il allait être problématique pour ces fans des jeux de conserver Call of Duty Warzone, Black Ops Cold War et Modern Warfare sur le même disque dur à l’avenir si celui-ci est limité à 500 Go, et ce dès la saison 2. Cela ne concerne cependant que celles et ceux qui possèdent l’ensemble complet des jeux, avec DLC compris et tous les packs installés.

L’éditeur nous donne alors quelques conseils pour vider son disque dur en éliminant les contenus auxquels vous n’avez pas joué depuis longtemps, directement via le menu des jeux. Il rappelle aussi que le téléchargement de Warzone n’est pas obligatoire si vous ne jouez que sur Black Ops Cold War, et inversement.

Pas sûr que cela suffise pour faire avaler la pilule. Evidemment, tout le monde ne joue pas à ces trois titres en même temps, il est tout de même dommage de devoir penser à faire de la place sur son disque dur en ayant seulement installé trois jeux. Nul doute que la PS5 sera confrontée au même problème si les mises à jour massives s’enchainent.